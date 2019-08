Del centro Andino / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



En relación con la columna de Paola Ochoa, titulada ‘Cocalombia’ y publicada en la edición digital (20-8-2019), en la que hace conjeturas frente a ¿qué pasaría en nuestro país si un hongo mata la coca por 30 años, como sucede hoy con el banano? Y en la que infiere que si no hay coca, “quebrarían la mitad de los almacenes del centro Andino con sus carteras Louis Vuitton de 15 millones de pesos, sus zapatos Ferragamo de 6 millones y sus relojes Rolex de 150 millones de pesos”, le manifiesto nuestro contundente rechazo a este desafortunado señalamiento que afecta la imagen y reputación del Centro Comercial y de Negocios Andino.



No entendemos en qué estudio o investigación se basó ella para expresar ese juicio de valor, pero lo que sí es claro es que su opinión sin evidencia conocida, en la que el prejuicio de “adquirir bienes que pueden ser costosos equivale a tener algún vínculo con el narcotráfico”, no solo afecta al centro Andino, sus marcas, sus propietarios, sus empleados y también a los compradores que nos prefieren, sino que desdibuja el esfuerzo empresarial que realizamos para construir un mejor país con el pago oportuno de impuestos y la generación de miles de empleos en espacios formales.



Afirmaciones como la que realiza menosprecian el trabajo de gente honesta que con sus ingresos de buena procedencia o fruto de una adecuada planeación financiera pueden comprar bienes de lujo.



Sea entonces esta la oportunidad para invitarla a revisar su columna a la luz del efecto que ha tenido en nuestra comunidad y a reconsiderar su opinión respecto al prejuicio infundado de la compra de bienes que pueden ser costosos y del sistema de relaciones humanas que da vida al Centro Comercial y de Negocios Andino.

Martha Patricia Carreño Heredia

Gerente general del Centro Comercial y de Negocios Andino

Galán: la grandeza de un político

SEÑOR DIRECTOR:



En Colombia, lejos se encuentra cualquier político de los últimos 70 años de acercarse a la grandeza, pulcritud, preparación, valores y aceptación que logró y mantuvo hasta su vil asesinato el inolvidable y siempre ponderado Luis Carlos Galán Sarmiento.

Figuras como él solo aparecen cada 100 años. La amalgama de políticos corruptos, narcotraficantes y sus metástasis malignas en la sociedad nos arrebataron la gran oportunidad de un giro cierto y esperanzador hacia el cambio de fondo en este país. Aún lamentamos y nos entristece profundamente su prematura partida.

Joaquín Suárez Niño

Una atleta sin límite de edad

SEÑOR DIRECTOR:



Virginia Olano de Abuchaibe, nacida en Cali, deportista colombiana consagrada desde su juventud a la natación, acaba de ganar en Corea del Sur la medalla de oro en el Fina Mundial Master, categoría 65-69 años, 400 metros libres. Con esta presea batió récord suramericano y nacional. Los años no tiene límite para enaltecer a Colombia cuando se compite deportivamente en la disciplina que sea. Nuestros deportistas mayores comprueban con esto que la edad está en el calendario y que nadie es legendario mientras el corazón palpite. Gracias, Virginia Olano, ¡gracias!

Helena Manrique Romero