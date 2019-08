El control preventivo / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



A propósito de la columna del lunes pasado 19 de agosto del señor contralor general de la república, Carlos Felipe Córdoba, en el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, se manifestó un necesario llamado a la reflexión.



No es para menos su descontento frente a los brazos cruzados que dejan no miles de engorrosos expedientes que finalmente logran devolverle al Estado un escaso 0,4 % de lo perdido como consecuencia de este flagelo. Un verdadero fiasco, o lo que el funcionario llama una “victoria pírrica”. No se puede dejar pasar desapercibido. Es un cáncer que hizo metástasis en toda la institucionalidad. Es inimaginable el costo para el Estado que un control previo como el que se ejercía antes de 1991, podría garantizar prevenir el desangre de recursos públicos que hoy es incontenible. Vamos para tres décadas de descentralización, y por este flagelo, los avances en materia social, autonomía de las regiones y libertades y derechos se ahogan en un indomable orangután con sacoleva llamado corrupción. Quizá el modelo propuesto por el señor Contralor Nacional dé sus frutos. Un control preventivo y simultáneo frente al gasto público. ¡Es urgente!



Ahora, cuando se avecinan las elecciones regionales, el tema se debe plantear en el debate público, propuestas claras y verificables que no pueden quedar solo en buenas intenciones.

Miguel Antonio Acosta Rodríguez

Obras concretas

SEÑOR DIRECTOR:



Felicitaciones a los antioqueños, ejemplo de sentido de pertenencia y de emprendimiento, de tenacidad y eficiencia, por la inauguración del túnel de Oriente, entre Medellín y Rionegro, de 8,2 km, y el más extenso de Suramérica. Qué bueno que los mandatarios paisas celebren con merecido orgullo la inauguración de sus obras, no las promesas de ejecución, las asignaciones de los recursos presupuestales, los anuncios de licitaciones y contrataciones o las colocaciones de la primera piedra –si es que se inician las obras–, como hacen con bombos y platillos los de otras regiones y localidades, empezando por Bogotá, en donde los candidatos llevan más de 60 años prometiendo el metro y los alcaldes, publicitándolo y contratando multimillonarios estudios para su diseño y construcción, que sus sucesores desechan. Ojalá los actuales aspirantes a la alcaldía de la capital acuerden acabar con ese perverso círculo vicioso.

Luis Iván Perdomo Cerquera

El norte del Cauca

SEÑOR DIRECTOR:



A la fecha hay denunciada en el Cauca, en el presente año, la muerte de 36 pobladores de la región del norte del Suárez, entre indígenas, campesinos y líderes indígenas y sociales. Incierto el panorama por la presencia en la región de los carteles mexicanos y las disidencias de las Farc, entre otros grupos, que buscan dominio territorial para el tránsito y la comercialización de la cocaína. Por cientos se cuentan los compatriotas desplazados por esta guerra de los carteles de la droga. Lo más grave de esta situación, además de las imparables muertes violentas, es el descontrol que tiene el Gobierno al no poder entrar con sus tropas a la zona a defenderlos, ante la negativa de las tribus indígenas apoyadas por razones ancestrales al no uso de las armas y defendidas con sus bastones de mando.

Rafael Antonio Córdoba Ardila