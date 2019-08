La justicia / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Aceptando que la justicia tiene muchos vericuetos y, particularmente en Colombia, diferentes interpretaciones, los colombianos nos sorprendemos cuando leemos en la prensa que un juez deja libre a un conductor que, furioso, le pasa por encima con su monstruoso Jeep a un ciudadano al que previamente le había estrellado su bus. No fue capturado en flagrancia, dicen las autoridades para justificar la libertad del agresor, a pesar de que unos videos demuestran su mala intención.



Días más tarde, un artista, en defensa de su esposa, que murió en un atentado de atraco, da de baja al asesino. La Fiscalía considera que debe imputarle cargos por homicidio, el cual tiene una pena de entre 13 y 25 años. ¡Esto no es justicia!

Mario Patino Morris

Despedida a dos oficiales

SEÑOR DIRECTOR:



Duele tener que despedir a dos oficiales valiosos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que perdieron la vida durante la revista aérea de Medellín, en el cierre de la Feria de las Flores.



Son vidas preciosas, orgullo de sus familias, de la Fuerza Aérea y del país. Estos militares por lo general son seres que se superan a pulso, con coraje, con valor, con unión familiar.



Hizo bien el presidente Duque en pedir que se suspendan estos ejercicios, que no sé si se realizan en otros países.



Ya mucho hacen ellos en nuestras selvas para defendernos, como para que se expongan en esta revistas. Nosotros los admiramos sin necesidad de ello. Ojalá se aclare pronto.

Lucila González de M.

Bogotá

¿Qué pasó con la ética?

SEÑOR DIRECTOR:



Con todos estos acontecimientos, en el vivir diario de nuestro maltrecho país, nos preguntamos: ¿dónde están los principios y valores que nos inculcaron nuestros padres? ¿En dónde quedaron la dignidad y la ética, que fueron reglas de oro para el buen desempeño de nuestras funciones como gentes y profesionales de bien? Qué dolor de patria.



¿Qué futuro se les depara a las presentes y venideras generaciones? Como el mal hizo metástasis en todas las esferas, la solución tiene que ser de raíz.



A usted, amable lector: ¿en su entorno hay gente de bien que lo acompañe a realizar una gran cruzada por la recuperación de nuestros valores? Creo que sí. ¡Pues es hora de no más lamentos, ni polarizaciones ni pasividad cómplice con el estado de cosas que nos alarma y está destrozando en mil pedazos a nuestra Colombia querida!

Tenemos que empeñarnos en esta gran cruzada. ¿Seremos capaces?

Hugo Artunduaga Salas

‘Abusos que quiebran’

SEÑOR DIRECTOR:



Razón tiene en su editorial sobre prescripciones médicas no cubiertas por el sistema que no curan ni salvan vidas. Pero mientras la salud en este país sea de tendencia curativa y no preventiva, será el Estado, garantizando el derecho fundamental a la salud, el que deba asumir los costos de esa política irracional.

Carlos Augusto Rodriguez Sarmiento

Bogotá