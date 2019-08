Fue una muy buena actuación / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:

​

Yo creo que el balance de los Panamericanos para Colombia es bueno. Muy bueno. Los colombianos conquistaron 28 medallas de oro, 23 de plata y 33 de bronce.



Lo que pasa es que estábamos ante potencias como EE. UU. y Brasil, por ejemplo. Y no se puede olvidar que los demás países también se preparan, nos estudian, entrenan y progresan. Se fueron unas medallas que parecían fijas, por incapacidad o compitiendo, pero ese el deporte. Gracias, muchachos. Y gracias a la organización y al Gobierno.



El deporte tiene que recibir todo el apoyo posible en escenarios, preparadores, en tecnología, pues es la gran ventana para millones de jóvenes y un orgullo nacional. Es la sonrisa en medio de nuestras diarias tristezas. ‘Tokio a la vista’, dice su editorial (12-8-2019), así que a preparase con más coraje y dedicación, ahora bajo el Ministerio del Deporte.

Ángel María Aguilar

Bogotá

Autorregulación en la salud

SEÑOR DIRECTOR:



No habrá autonomía médica legítima si no hay autorregulación seria que la complemente. De esta manera respondemos desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) a los llamados como el de su editorial ‘Abusos que quiebran’, del 10 de agosto.



Frente a un derecho fundamental como la salud, lo que debe prevalecer es el respeto, la protección y la garantía de este. Y en ese marco, el manejo pulcro y eficiente de los recursos, la pertinencia y el uso adecuado de las tecnologías y un rigor ético en la toma de decisiones, como elementos esenciales.



Se hace necesario, y la ACSC lo tiene claro, pasar de los lamentos a los hechos, y para esto planeamos una estrategia que aborde los retos expuestos en el informe de la Adres sobre Mipres, a partir de las justificaciones razonables para prescribir; la participación de los especialistas nuestros en los procesos de exclusiones -participamos en la exclusión de 17 tecnologías este año, algunas muy formuladas en el 2018-, y una autónoma evaluación bajo la evidencia científica de tecnologías y conductas obsoletas o prescripciones no apropiadas (el qué no hacer).

Tenemos a disposición una big data y muchas conclusiones por presentar.

César Burgos

Presidente de la ACSC

No escudarse en el seguro

SEÑOR DIRECTOR:



Me preocupa que, a más de los problemas jurídicos en todos los trámites, no se le ponga bolas al sistema de pólizas de seguros de vehículos y motos que se han convertido en licencias para matar. Me correspondió un caso con un familiar que fue atropellado por un taxi en Ibagué. El conductor se bajó y dijo: “Eso no es nada, el seguro paga”. Resulta que a los pocos días se cubrió lo que el seguro responde y tocó seguir pagando de nuestro bolsillo, y el conductor salió libre a seguir trabajando.

El seguro no puede convertirse en burladero de la justicia. Si un conductor atropella y mata por embriaguez e irresponsabilidad al ir con mucha velocidad, debe ser judicializado, sin tener en cuenta lo del seguro. La res- ponsabilidad está por encima de todo.

Eugenio Barón