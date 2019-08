Ignorancia sobre los próceres / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Me cuenta el escritor e historiador Eduardo Lozano Torres que se le ocurrió, por simple curiosidad, hacer una pequeña encuesta entre amigos, parientes y conocidos con esta pregunta: ¿usted sabe en dónde nació Juan José Rondón? Los porcentajes de las respuestas fueron los siguientes: Boyacá (sin especificar el municipio), 46,7 %; Soatá, 13,3 %; Ecuador, 6,7 %; Venezuela, 6,7 %; no sabe, 26,6 %. La inmensa mayoría se rajó. Solo acertó el 6,7 % (Venezuela, sin especificar el municipio).



Trasladada esta muestra a escala nacional (como ocurre con las encuestas), no resulta desenfocado pensar que existe un abrumador índice de ignorancia sobre los próceres y los grandes sucesos de la patria.



La triste realidad es que hoy no se estudia en los centros educativos la materia Historia Patria.

Gustavo Páez Escobar

Seguridad en el metro

En todos los foros y discusiones sobre el futuro metro de Bogotá, no he escuchado a ningún técnico o político referirse al tema de la seguridad de los pasajeros.



Vale la pena recordar que hace unas décadas, en la estación subterránea King’s Cross del Metro de Londres, treinta y una personas murieron quemadas o asfixiadas porque nadie supo operar los sistemas contra incendio. Y esto en un país del primer mundo.

No quiero imaginar lo que podría suceder en Bogotá ante una situación de pánico, con un metro a varios metros por debajo del nivel de la calle, cuando suceda un imprevisto y lo primero que se va es la luz.



Estoy convencido de que el metro de Medellín se ha ahorrado muchos problemas de seguridad por el hecho de ser elevado. Y ni hablar de atracos y otros incidentes que pueden ocurrir en las tinieblas del inframundo.

Fernando Valencia Vásquez

Bogotá

Incultura y vandalismo

De los cientos de obras nuevas que le ha dejado la alcaldía Peñalosa a la ciudad, vale la pena resaltar la instalación de canecas inoxidables en los parques públicos, andenes, en áreas exteriores de escuelas, colegios, universidades, centros deportivos públicos, etc., para que los ciudadanos boten, con comodidad y colaboración, la basura que generan.



Ante este esfuerzo económico que ha hecho la alcaldía para asear la ciudad, no se compadece la actitud de algunos ciudadanos incultos que no solamente no las utilizan y botan la basura fuera de ellas, sino la de los vándalos que se han dedicado a robarse las tapas y destruir algunas de estas costosas canecas de basura recién instaladas.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Ampliación de la autonorte

Si queremos que los tiempos de entrada y salida de Bogotá mejoren, deben colaborar los que más la usan, los automovilistas. El recargo al peaje debe ser definido claramente, igual que el periodo durante el cual se cobrará.



Sería un gran alivio la ampliación de la 7.ª, pues el populismo de ciertos candidatos a la alcaldía la quiere dejar de uso exclusivo para los estratos altos.

Nelson Barbosa