Cruz de Boyacá / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Cuando la Cruz de Boyacá era prenda de orgullo, el primer deportista nacional en merecerla fue el atleta Jaime Aparicio, primer campeón panamericano a nombre de Colombia en los Juegos de 1951, en Buenos Aires, prueba de los 400 metros planos.



Aparicio recibió tal distinción el domingo 18 de agosto de 1954 de manos del presidente de la época, Gustavo Rojas Pinilla, en el palco de honor de la tribuna de sombra del estadio Pascual Guerrero.



Todo aquello hizo parte de la ceremonia inaugural de los VII Juegos Atléticos Nacionales, celebrados en Cali aquel año y del cual fue gran gestor el dirigente Alberto Galindo Herrera.



Así pues, a Egan Bernal deberían honrarlo con una distinción que no esté también, de un tiempo para acá, en el pecho de tanto inescrupuloso de cuello blanco.

Tobías Carvajal Crespo

Culpables ante el mundo

SEÑOR DIRECTOR:



Colombia es la culpable de la coca que ‘inunda’ los países del mundo.

Ni este ni los anteriores gobiernos han sido capaces de acabar con estos cultivos ilícitos. Nos debatimos entre erradicación manual, aspersión con glifosfato y sustitución de cultivos, pero no hacemos ni lo uno ni lo otro.



Nosotros mismos padecemos por la incontrolable producción de cocaína; los grupos armados irregulares crecen día a día, fortalecidos por este negocio; en las regiones, campesinos e indígenas padecen. sin encontrar un verdadero apoyo gubernamental.

En mas de un 80 por ciento, estos cultivos se pueden destruir tractorando, destruyéndolos con maquinaria de movimientos de tierra usadas en ingeniería de carreteras D6 y D8.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Deben retirarla

SEÑOR DIRECTOR:



Respecto a la placa de mármol instalada recientemente en el Congreso de la República en homenaje al senador Uribe, y de acuerdo con la denuncia de ilegalidad formulada por la senadora Angélica Lozano, esta insignia debe ser retirada en cumplimiento de la ley y por simple respeto al pueblo colombiano. Mantenerla es un acto indigno y de burla hacia la ciudadanía.

Francisco Javier Cajiao G.

Pobreza en el lenguaje

SEÑOR DIRECTOR:



Hace mucho tiempo he notado con preocupación, como radioescucha, una notoria pobreza en nuestro lenguaje, tanto entre los periodistas como entre los políticos, que son los que más escuchamos a diario. Ya me está resultando tan fastidioso que se me ocurrió contar, en un entrevista radial de diez minutos, cuántas veces el entrevistado usó la expresión ‘en lo que tiene que ver con’, y ¡fueron 22 veces!; una monotonía que refleja un lamentable desconocimiento de la variedad de nuestro vocabulario. Sugiero repasar un poco nuestro léxico y comenzar a variar esta frase con expresiones como ‘en lo que se refiere a’, ‘en lo relacionado con’, ‘en lo referente a’, ‘en lo que atañe a’, ‘en lo concerniente a’ y tantas mas que podrían alternar con el ya fastidioso ‘en lo que tiene que ver con’. De parte de Cervantes y de tantos hispanoparlantes que amamos nuestro idioma, ¡muchas gracias por considerarlo!

Haydée A. Chiapero B.