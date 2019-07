Un llamado a la unión / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



El asesinato de líderes no ha cesado desde la firma de los acuerdos de paz en La Habana. Es un hecho que conmociona a miles de colombianos, pero que también ha tenido un giro desagradable por la polarización en torno a este horrible caso. Algunos justifican estos asesinatos solo porque las víctimas no pertenecían a su mismo grupo político o no tenían sus mismos ideales, lo cual es totalmente reprochable.



No podemos permitir que unos criminales decidan quién puede hablar y quién no, estamos en un país que debe garantizar que las personas puedan elegir a quién y qué apoyar, en donde se pueda contribuir a combatir la injusticia y podamos ayudar a los más vulnerables sin tener la necesidad de temer por nuestra vida.



Esto es un llamado a la unión. A sensibilizarnos con la muerte de los líderes sociales; que no sea solo una vez que nos reunamos y demostremos nuestro desacuerdo, sino que exijamos una mayor intervención del Gobierno y los entes correspondientes, y lo más importante: que todos repudiemos esto y no lo justifiquemos.

Kevin Hudgson Roldán

Trabajo en equipo

Se han expresado por todos los medios los merecidos elogios a nuestro ciclista Egan Bernal por su actuación en la justa francesa. Pero poco o nada se ha mencionado de la valiosa labor del equipo que lo impulsó y protegió hasta llevarlo a la meta en París. El compromiso, la solidaridad y responsabilidad de sus coequiperos merecen altos calificativos por su lealtad y sacrificio. Caso diferente, la actuación del equipo de Nairo Quintana. Lo alcanzado por él fue producto de su capacidad y esfuerzo, pues su equipo poco hizo por él.



Hago este razonamiento para mostrar el resultado positivo del trabajo en equipo y lo contrario cuando se actúa con personalismos y sin objetivos claros.

Campo Elías Lizarazo Sánchez

Alcaldía de Bogotá

Bien lo dice el editorial de EL TIEMPO ‘Primero la ciudad’ (28-7-2019): Bogotá va mucho más allá del alcalde o del gobierno de turno. La capital es una empresa, y como tal exige ser administrada por un funcionario que no se desgaste en populismos ni polarizaciones, pero, en especial, que tenga y demuestre habilidades gerenciales para garantizar el cumplimiento de la gran cantidad de retos que tiene nuestra capital.



El actual burgomaestre, independientemente de su escasa popularidad, va a entregar una buena cantidad de obras en diferentes frentes y otras en proceso de terminar. En nada se parece su gestión en materias de resultados a la de las últimas tres administraciones de Bogotá.



Tenemos que votar bien, el bienestar de la ciudad está por encima de todo.

Mario Patiño Morris

Cadena perpetua por minas

La cadena perpetua no solo debe ser para violadores, también para instaladores de minas antipersonas. Si este castigo existiera, estos terroristas lo pensarían dos veces. Y así, los torturadores tendrían un castigo justo.

Jaime Vanegas Cantor