¡Derecho a marchar! / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Si esta marcha es por el derecho a la vida y no más violencia, será perfecta si su único motivo y objetivo es el de defender la vida.



¡El derecho a la vida de todos los colombianos! ¡De todos!



De lo contrario, como otras nobles expresiones populares, atizarán la (maldita) polarización que lo arruina todo.



Bebés, niños, jóvenes, adultos, soldados... todos los colombianos. Todos tenemos derecho a la vida.



¿Cuándo lograremos que los crímenes y todas las caras de la violencia no sean politizados, ideologizados, coloreados, mediatizados, excluyentes, etc.?

¡Se trata de marchar por la vida!



(Y cariñosas felicitaciones a Nairo por su monumental triunfo de ayer. ¡Gracias, muchacho!)

Ilse Bartels L.

Denuncias más ágiles

SEÑOR DIRECTOR:



Con motivo del robo de celulares y los ataques de los rompevidrios de los vehículos, así como la libertad del ‘Bizco’ tras haber sido denunciado, son importantes estas conclusiones: la justicia no está operando para esta clase de delitos debido a que el Código de Policía y demás leyes sobre estos aspectos son exageradamente rígidas en el aporte de las pruebas y muy estrictas en el respeto del debido proceso. La casa por cárcel no debiera darse a los ladrones y atracadores reincidentes.



Se necesita no solo una reforma jurídica, sino también una reingeniería de las actuales inspecciones de policía de Bogotá y de las capitales de departamento que las haga más amables, ágiles y respetuosas con los denunciantes.



Primero, las personas que reciban las denuncias deben recibir una capacitación no solo sobre sus funciones, sino sobre la forma de tratar al público que a ellas acude para que lo atiendan con respeto y educación. Segundo, la denuncia debe ser en un solo acto, y no obligar al denunciante a regresar otro día para ampliarla. Tercero, el lugar donde se reciban las denuncias debe ser agradable, con buena claridad, donde sea grato ir a presentar la denuncia, y no como una prisión de estilo kafkiano, oscura, lúgubre, sin asientos... Por estas fallas, la mayoría de personas no acuden a denunciar. Estas reformas deben ser parte de las funciones del Ministerio de Justicia, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia.

Fredi Becerra Mosquera

El salario de los congresistas

SEÑOR DIRECTOR:



Respecto a la discusión sobre el salario de los congresistas, que según la prensa supera los 30 millones de pesos, hay mucho malestar entre la mayoría de los colombianos. Parece que en Colombia, los sueldos no se miden por la productividad del trabajador sino por inexplicables veleidades, en especial de los políticos y los ‘padres de la patria’.



Lo lógico sería evaluar el desempeño de cada congresista, su cumplimiento en la asistencia y su productividad en cuanto a la presentación de proyectos que beneficien el país, y luego establecer una diferencia de salario de acuerdo con el valor de cada una de esas variables. Así trabajan todas las empresas del mundo, y sería muy importante y equitativo que se aplicara a esta injusta burocracia pública.

Haydée A. Chiapero B.