Los permisos de la JEP / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



La JEP acaba de autorizar a dos miembros del partido Farc, los señores Lozada y Granda, para desplazarse a Venezuela, donde asistirán al Foro de São Paulo, que se realizará en Caracas y en cuyo comité organizador figuran Diosdado Cabello y Adán Chávez Frías. El Foro de São Paulo es un encuentro de dirigentes de partidos políticos de izquierda.



Colombia es uno de los más de cincuenta Estados que no mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela. La dirigencia del hermano país, de muchas maneras, nos agrede permanentemente y, todo parece indicar, mantiene alianzas con grupos guerrilleros colombianos, a quienes apoya y protege en su territorio. El enfrentamiento binacional es evidente.



Confiamos en que a su regreso, los señores Lozada y Granda nos contarán a los colombianos, como corresponde a un patriota, la eventualidad de que pudiesen estarse fraguando acciones hostiles en contra de nuestro país.

Si así fuese, el proceso de paz ganaría confianza, y no quedaría duda de que la reincorporación del grupo insurgente a la vida civil del país fue todo un acierto.

Mario Patiño Morris

Más TransMilenio

SEÑOR DIRECTOR:



El sistema TransMilenio ha sido una de las mejores soluciones del transporte urbano, no solo para Bogotá sino para las demás ciudades del país y de buena parte del mundo. Que ciudades como Nueva York y Ciudad de México, con abundantes líneas de metro, lo hayan implementado habla de sus virtudes. Sus deficiencias locales no son del sistema mismo, sino de la insuficiencia de troncales, que obliga a los usuarios a saturar las únicas que tenemos. Los bogotanos debemos exigir la construcción de nuevas troncales que ordenadamente vayan colmando los vacíos de servicio en muchos sectores de la ciudad.



Con más troncales, y con mayor seguridad, se eleva nuestra calidad de vida. Y, por qué no, comenzar a bajar usuarios de los vehículos particulares y subirlos al sistema, descongestionando las vías y disminuyendo la polución.

Nelson Ortiz Rey

Raterismo

SEÑOR DIRECTOR:



Ante el escandaloso aumento de robos en Bogotá por atracadores, fleteros, ‘cosquilleros’ y los terribles rompevidrios, nos vendría muy bien que la Policía de Carabineros y el Ejército apoyaran a los policías en combatir este flagelo. En poco o nada nos beneficia tener a estos policías y soldados encerrados en cuarteles, cuando los ciudadanos los necesitamos en las calles.

Édgar Fernández Riveros

A propósito de canecas

SEÑOR DIRECTOR:



En la edición de EL TIEMPO de ayer salió publicado un interesante artículo, ‘¿Bajo qué criterio están instalando 80.736 canecas?’. ¿No será posible que instalen siquiera dos canequitas en la calle 122, ya que en el trayecto entre la carrera 15 y la avenida 19 no hay una sola? Está zona es de alto tráfico vehicular y peatonal, además de ser un sector comercial importante.

Esta carencia de la debemos al contratista de los andenes, quien simplemente se ahorró esa platica.

Luis Acevedo P.