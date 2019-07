Sobre una columna / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Luego de leer la columna ‘Dominio en mercado de servicios móviles’, publicada el domingo pasado en EL TIEMPO, me permito hacer algunas precisiones y aclaraciones.



Sorprende el señalamiento sobre un supuesto interés de los operadores del mercado de adquirir ventajas competitivas con la declaratoria de dominancia de Claro, cuando Telefónica se ha limitado a solicitar la aplicación de la ley y la intervención del regulador para combatir fallas de mercado en beneficio de la industria y los consumidores.



Basta observar las cifras más recientes del mercado para reconocer que la dominancia de Claro persiste, como en 2009, cuando fue declarado operador dominante en voz móvil por la CRC.



La falta de decisión de la CRC y de medidas regulatorias solamente favorece a Claro, que puede continuar explotando su posición de mercado en detrimento de los competidores y los usuarios.



Gracias al empaquetamiento de servicios móviles, Claro trasladó su posición dominante del mercado de voz al de datos móviles, situación advertida por la CRC en el 2017, y ya han transcurrido más de dos años de la actuación particular adelantada con excesivo garantismo del derecho de defensa de Claro.



Como parte del proceso, la CRC presentó -en diciembre de 2018- un proyecto de decisión que fue sometido a concepto de abogacía de la competencia de la SIC, y que se entiende declara fundada la dominancia. Claro actúa con independencia de presiones competitivas, llegando, incluso, a fijar precios más elevados que los de sus competidores y, aun así, manteniendo su incremento de cuota en ingresos y en usuarios.



No solo nosotros -los operadores afectados por esta falla de mercado- hemos advertido esta situación. Hace tan solo unas semanas, la Ocde, a través del documento ‘Digitalization Review of Colombia-Going Digital in Colombia’, se refirió a los altos niveles de concentración de mercado que afectan la dinámica competitiva de este.

Fabián Andrés Hernández Ramírez

Presidente de Colombia Telecomunicaciones S. A.

Piratería en el Pacífico

SEÑOR DIRECTOR:



De un periódico comunitario hemos tomado una noticia que nos duele a todos los colombianos: el incremento de la piratería en el Pacífico colombiano; de población que vive en precarias condiciones. La Asociación de Transportadores registra 48 casos en 2018, y van 12 en el 2019, con pérdidas que superan los 8.000 millones de pesos.



Es frecuente que se nos olvide que a 1’142.000 kilómetros cuadrados de territorio emergido debemos sumarles 560.000 kilómetros cuadrados de mar territorial.



Ahora, con el proceso de paz, nuestras fuerzas navales deben disponer de más tiempo para cuidar la población. Así como la Fuerza Aérea tiene a Satena, la naval debe tener un servicio similar para estos territorios no solo alejados, sino olvidados de la patria.



Se dice que el parlamentario Alexánder López y otros están informados de este problema, esperamos que brinden su aporte a la solución.

Fidel Vanegas Cantor

Bogotá