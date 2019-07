Una ‘jugadita’ que duró un año / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Reza el refrán popular: ‘El que la hace a la entrada la hace a la salida’. Tal cual lo cumplió el hoy expresidente del Senado de la República Ernesto Macías, del Centro Democrático, partido del Gobierno. El 20 de julio del 2018, en la instalación del nuevo Congreso para el próximo cuatrienio, se posesionó como presidente del Senado, y en su discurso siempre reinaron el odio y la adulación. Un año después lanzó la siguiente perla para sabotear el discurso del estatuto de la oposición, sin percatarse de que su micrófono estaba abierto: “Es que nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente, y le pido a la comisión que acompañen al presidente y los saco de aquí, eso no lo saben. Esta es mi última jugadita como presidente”. No obstante, en su salida quería instalar una placa cerca del Capitolio en nombre del Senado -sin su aprobación- para su amadísimo jefe político, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todos tenemos el derecho a ser lambones con nuestro dinero, pero no a utilizar los recursos públicos para enaltecer a nadie. Macías dice que no cometió un delito. La Procuraduría ya se pronunció para una posible sanción disciplinaria. Macías: “El que la hace la paga”. ¿Le suena?

Helena Manrique Romero

Minimizar los riesgos

SEÑOR DIRECTOR:



Sin duda está muy bien minimizar los riesgos que podría eventualmente causar el asperjar los cultivos ilícitos.



Sin embargo, en Colombia ya existe la experiencia, ya que se usó con éxito, y fue esta operación la que redujo los cultivos aproximadamente a 50.000 hectáreas.

¿Por qué no estudiar si esta operación causó algún daño a la salud? Tenemos la experiencia de qué sitios fueron, para así escoger los nuevos que tengan similares condiciones, como poblaciones cercanas y otras. Hasta ahora, que yo sepa, no hubo problemas de salud, y, por lo tanto, se podría comenzar con áreas similares.

Esto aceleraría la operación, ya que para mí es mas grave el daño que causa en seguridad el narcotráfico.

Jorge Hernando Carvajal

Cárceles abarrotadas

SEÑOR DIRECTOR:



Leyendo su artículo del sábado pasado sobre las cárceles del país abarrotadas de individuos indexados, mas no culpables, mas no presos o reos condenados, sino simplemente ‘presuntos implicados’ en su gran mayoría, piensa uno que, como legisladores, esos individuos que ocupan una curul en el Congreso deberían sentir vergüenza por no haber sido capaces de sacar al otro lado una ‘reforma penitenciaria y carcelaria’ que se viene planteando desde hace más de veinte años.



Sinceramente es un horror lo que está sucediendo con ese hacinamiento humano en todas las prisiones del país, y esto se debe principalmente a la catatonia jurídica y el ‘paquidermismo’ de los procesos en un sistema judicial anacrónico y absurdo.



Urge una reforma de todo ese sistema judicial y penal que amplíe las instalaciones carcelarias al doble de su capacidad actual y genere mecanismos mucho más expeditos para evacuación de los cientos de miles de procesos engavetados que se tienen en la actualidad.

Felipe Bueno Angulo