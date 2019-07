Nuevas plataformas, Estado paquidérmico / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Hace unos años, cuando empezaron a salir las tarjetas para reemplazar los talonarios de retirar en los bancos, la gente mayor se asustaba y no las usaba; lo mismo pasó con el celular, la gente adulta no los quería usar; eso hoy es cosa del pasado, desde un niño de pocos años hasta el mayor usan la tecnología con gran destreza.



Y ahora llegaron los Uber, los Rappi, las ventas en línea... y todo el mundo los usa, y los más asustados, los que se quedaron en el pasado son los ministerios del Trabajo y de Transporte, son paquidérmicos para dar una solución, tal vez porque no entienden de las nuevas tecnologías. Es hora de liquidar estás entidades y crear unas más acordes con las nuevas realidades económicas y tecnológicas que se viven hoy en día, tecnologías que son del diario vivir y cambian demasiado rápido y requieren respuestas rápidas que se ajusten a las nuevas necesidades.

Nelson Barbosa

Armas blancas

SEÑOR DIRECTOR:



El porte y la posesión de armas blancas deberían penalizarse, pues un atracador con un cuchillo es un asesino en potencia. Ya lo hemos visto; ¿en Bogotá, cuántos ciclistas o poseedores de celulares han muerto asesinados por estos bandidos?



Si hay hacinamiento en las cárceles y esto es disculpa de algunos ‘jueces’ para soltarlos, el Gobierno debería volver a las colonias penales agrícolas, como Antadó y Acacías, ya que estas son más económicas que otros penales; ahí se podrían llevar los menos peligrosos y que cultivando, por lo menos pagaran su comida.



¿Cuántas capturas hay al día en la capital, y al poco tiempo los delincuentes son dejados en libertad por esos ‘jueces’ de lo que llamamos ‘justicia’?

León Sanín Vásquez

Rionegro, Antioquia

La doble instancia

SEÑOR DIRECTOR:



El desbordado interés del Centro Democrático por que se apruebe una ley para hacer retroactiva la doble instancia no solo es para ayudar al ministro que quitó subsidios a los pobres para entregarlos a los ricos (Hood Robin); es que con esa ley se favorecerían muchos condenados por paramilitarismo muy afines a ese partido político. Dios nos libre.

Édgar Fernández Riveros

La llegada a la Luna

SEÑOR DIRECTOR:



Mucho se está hablando acerca de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Después del 20 de julio de 1969 hubo otras cinco misiones tripuladas a nuestro satélite natural, en las cuales no hubo ninguna mujer involucrada, mucho menos un afrodescendiente, un asiático o, incluso, algún latinoamericano. En todas las misiones, los tripulantes fueron testigos de la presencia de extrañas luces acompañantes, además de torres y formaciones piramidales parecidas a los zigurats sumerios y mexicanos sobre la superficie lunar. Aunque aún se duda de que el ser humano haya pisado la Luna y haya podido tratarse de un montaje bien realizado en un estudio de Hollywood, el primer alunizaje ha sido el más grandioso acto de la humanidad desde la resurrección de Jesucristo.

Fernando Cortés Quintero