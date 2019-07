Ingratitud con Nairo / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



La prensa deportiva y, en general, los colombianos hemos demostrado ingratitud hacia el más grande deportista que ha dado el país. Tres podios en Francia y campeón en Italia y España. Si gana este año el Tour, entraría en el olimpo del ciclismo mundial, donde únicamente residen siete ciclistas. Eso es para valorar en toda su dimensión y jamás olvidarlo.

Joaquín Suárez Niño

Bombardear cultivos de coca

SEÑOR DIRECTOR:



Los cultivos de coca deben ser bombardeados, pero con distritos de riego, escuelas, colegios, puestos de salud, hospitales, vías de comunicación, maquinaria, herramientas, semillas, abonos, puntos de acopio y subsidios para ese pueblo campesino que siempre ha estado abandonado por el Estado y, debido a su fragilidad y pobreza, optó por servirle a la mafia para así subsistir y no morir de hambre. El veneno por esparcir es la forma más triste de aniquilarlos.

Eduardo Rueda Ardila

Proteger a los ‘sapos’

SEÑOR DIRECTOR:



Los mal llamados ‘sapos’ humanos, personas a las que recurren la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Veeduría, la Policía, el Ejército y hasta el mismísimo presidente Duque, como en la búsqueda de Santrich para su detención, deberían recibir protección estatal y de organismos internacionales a fin de que no solo se incremente su número, sino para que no sean exterminados por sus denuncias y colaboraciones con la justicia penal y militar. Y, hablando de ‘sapos’, pueda ser que el Gobierno, así como ofrece grandes recompensas por los corruptos ‘de élite’ y prófugos de la justicia, también lo haga, en justa proporción, a los ‘sapos’ que ayuden a la justicia y el pueblo a encontrar, detener y esclarecer los asesinatos y las desapariciones de los cientos de líderes sociales, campesinos, estudiantiles, indígenas, que hoy yacen en el olvido de la justicia colombiana.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Pasar la página

SEÑOR DIRECTOR:



Ya es tiempo de pasar la página del señor Santrich. No es posible que se siga especulando sobre si se le debe continuar pagando el salario como representante, o quién lo reemplazará en la Cámara. Está claro que ni él puede seguir devengando, ni se aplica la silla vacía para el partido. Es increíble, cualquier colombiano de a pie que abandone su cargo laboral, salvo que pueda justificar el motivo, es despedido sin contemplaciones, mientras que en el caso de Santrich, todavía estamos patinando.

Mario Patiño Morris

Los canarios

SEÑOR DIRECTOR:



Respecto a la nota sobre los canarios en la edición del 7 de julio, entiendo que están entre las especies que pueden tenerse en cautiverio, ya que provienen de las islas Canarias y su alimento principal es el alpiste, que no creo se produzca en Colombia. En cuanto al ‘canario costeño’, es un pajarito oriundo de la Costa que no tiene un canto armonioso como su tocayo; es silvestre y, por tanto, no se puede tener cautivo.

León Sanín Vásquez