La campaña en Bogotá / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



La encuesta que ustedes publicaron el martes 9 de julio, sobre la campaña a la alcaldía de Bogotá, es muy diciente. Está demostrado que los candidatos Galán, Uribe, Garzón, etc., no despegan, a 3 meses y medio de la elección. Quizá sean vistos por muchos como inmaduros, política y administrativamente, para conducir nuestros destinos. Me parece que, para equilibrar esta contienda, se necesita que todos ellos demuestren realismo y generosidad a fin de lanzar una figura nacional, reconocida, que tenga acogida en los partidos Liberal, Centro Democrático, de ‘la U’, Conservador, etc., que dé garantías a la opinión pública bogotana de conocimiento de la ciudad, tenga ponderación en su talante, sea incluyente en democracia y audaz en proponer soluciones para dos de nuestros grandes problemas: seguridad y movilidad.

Creo que esta es una muy importante alternativa con posibilidades de éxito.

Julio César Vásquez Higuera

Corrupción por lo alto

SEÑOR DIRECTOR:



Lamentable que en nuestro país la corrupción venga de arriba hacia abajo: de senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. De ministros, generales, diplomáticos...

Los primeros, porque no sabemos elegir y los segundos, porque la asignación de altos cargos está también mediatizada por la corrupción de los que elegimos mal.

Da asco oír lo que ocurre con los militares, pero es peor escuchar a un señor que yo creía era un abogado defensor de los generales cuestionados, pero no, era el señor mindefensa.

Fidel Vanegas Cantor

Campañas antiplástico

SEÑOR DIRECTOR:



Después de leer que Boyacá será el primer departamento en no utilizar plástico, ¿por qué no hacemos campaña para que las aerolíneas dejen de usar tanto plástico inútil? Pan en plástico, fruta en plástico, postre en plástico, vasos plásticos, cubiertos plásticos; ¿cuántos vuelos diarios hay cargados de plástico?

El planeta se ahoga, y no hacemos nada, absolutamente nada.

Inés García-Reyes

El arte de educar

SEÑOR DIRECTOR:



Ya conocíamos a Guillermo Perry, sesudo columnista y gran conocedor de la ciencia económica, que en reciente columna, titulada ‘Un arte sin manual’, nos sorprende como filántropo que quiere compartir una de sus lecturas sobre la paternidad.

Qué refrescantes para el alma colombiana, agobiada por tantas mezquindades, las joyas que Perry recoge de sus lecturas. Entre ellas destaca el amor de los padres, que entre nosotros habla de su carencia cuando vemos una juventud rebelde y desorientada.

El libro pide amor en la casa y amor en la escuela, o sea, maestros-padres. A los amos y señores de la casa nos dice que padres intolerantes producen hijos intolerantes y padres inseguros, hijos nada seguros.

Quizás no sea arriesgado afirmar que todo ese desafuero juvenil que asola nuestras ciudades sea el fruto de la ausencia de amor en las aulas y los hogares.

Gabriel Cuadro de la Hoz