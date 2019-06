De la Federación de Ciclismo/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



El 13 de junio de 2019, EL TIEMPO publicó una columna de Gustavo Duncan titulada ‘Él es el problema’, imputándome de manera infundada que el dopaje en el ciclismo colombiano se debe al suscrito. En dicha columna se parte, entre otros aspectos, de unas declaraciones del señor Carlos Johann Robayo, que nunca fueron contrastadas y son contrarias a la verdad, siendo pertinente anotar que Robayo fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de esta federación, por suministrar sustancias dopantes a un deportista de ciclomontañismo. No sobra señalar que se formularan ante la justicia ordinaria las acciones legales pertinentes.



Adicionalmente se señala que el suscrito es un encubridor del dopaje en el ciclismo colombiano, sin que tenga ningún sustento ni material probatorio dicha afirmación, más allá de conjeturas y apreciaciones subjetivas, que afectan el buen nombre de la federación y del mío propio.



Contrastando con el contenido oprobioso de la mencionada columna, en comunicación suscrita hoy (14-6-2019), el presidente de la Union Cycliste Internationale, David Lappartient, felicita a la Federación Colombiana de Ciclismo por todas las actividades encaminadas a luchar contra el dopaje. Ya anteriormente había recibido otra comunicación mediante la cual la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) señaló que se “...presentaron ante el actual presidente de la UCI, David Lappartient, y ante el presidente de la Copaci, José M. Peláez, y todos los delegados de 23 federaciones nacionales del continente, el programa y proyectos que adelanta la Federación Colombiana de Ciclismo con miras a la prevención y el control del dopaje en Colombia, el cual recibió el reconocimiento y la felicitación de los directivos de las entidades mencionadas y, a la vez, exhortó a la federación a seguir con la lucha que se han propuesto”. Esta federación radicó en Coldeportes, el pasado 13 de junio, una extensa documentación contentiva en 1.250 folios, demostrativos de todas las actividades de prevención y control del dopaje. No sobra agregar que en Colombia, la entidad que organiza y dirige la Organización Nacional Antidopaje (Onad) es Coldeportes, lo cual no obsta para que las federaciones asuman un papel protagónico en desarrollar gestiones y actividades encaminadas a luchar contra el dopaje, tal como lo ha demostrado objetivamente la Federación Colombiana de Ciclismo.

Jorge Ovidio González Longas

Representa legal

La dignidad médica

El señor Procurador General de la Nación, en su columna del domingo pasado, se refiere al sistema de salud de nuestra nación. Habla con términos médicos apropiadamente y muestra la salud como un paciente terminal. Sería pertinente preguntarles a los médicos cómo se sienten en este sistema y, sobre todo, cómo hacen para mantener la dignidad y el decoro cuando muy pocos empleadores cumplen con sus contratos de trabajo, no les pagan lo acordado y no hay autoridad que los proteja. En los últimos cincuenta años, el médico se empobreció. Pasó a ser uno más en la cadena de enriquecimiento de particulares, que los sustituyen sin que los clientes -así los llaman- se percaten. La novela La insoportable levedad del ser, de Kundera, es un referente perfecto.

Antonio Medina