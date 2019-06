Utilizar la plaza de toros / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:

​

Si Bogotá quiere atraer más turistas y tener más recreación para los bogotanos, una buena opción sería hacer uso de la bella e histórica plaza de toros de Santamaría, que ahora se mantiene cerrada. Ya que hacemos tours en bicicleta y pasamos por la plaza casi todos los días, observamos que, aparte de las polémicas corridas, que son unos pocos domingos -y más bien dañan la imagen de una ciudad moderna y progresista-, la plaza casi no tiene otros eventos: ni conciertos, ni festivales culturales ni actividades deportivas, como es lo normal en plazas de toros de otras ciudades. Se dice que a los vecinos de las Torres del Parque no les gusta el ruido de los eventos. Pero se podría usar para actividades suaves, como teatro o conciertos de jazz. La situación es absurda, en particular porque hace poco renovaron la plaza, a un costo millonario, y pagan administración, vigilancia y limpieza por un edificio que no se usa. Ojalá los líderes de Bogotá encuentren la iniciativa e imaginación para convertir este ícono de la arquitectura bogotana en un lugar lleno de cultura y entretenimiento.

Michael S. Ceaser

La recreación mejora la salud mental

SEÑOR DIRECTOR:



Muy interesante que desde la nota editorial del 7 de junio de 2019 se invite a reflexionar sobre el grave problema de la salud, más concretamente de la salud mental, pues es un fenómeno que viene en ascenso. Si bien en el comentario se plantea que debe ser tarea de alcaldes y gobernadores, estos a su vez deben articularse con las cajas de compensación, ya que si estas se pusieran al servicio de sus afiliados, en algo mitigarían este mal que nos aqueja a los trabajadores, en mi caso particular; me refiero a los maestros, porque dichas cajas se han dedicado a lucrarse y construir centros recreación y diferentes servicios, pero son inalcanzables, a tal punto que no se nota ninguna diferencia entre un afiliado y un particular. Esto en algo mitigaría el mal servicio médico que tenemos los docentes, ya que una cita, inclusive de medicina general, se demora entre 15 y 20 días.

Henry Sarabia Angarita

Los niños quieren parques sanos

SEÑOR DIRECTOR:



Los niños ya han dicho cómo quieren sus parques. Con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud, en un Día Mundial de la Salud que reclamaba ambientes sanos para los niños, fue proclamado el ‘Manifiesto de los niños de Colombia por un ambiente saludable’. Los niños de Colombia pedimos: en el hogar, que los mayores mantengan nuestras casas limpias y libres de contaminación por el humo del tabaco. En la escuela, salones limpios, iluminados y con buena ventilación; lugares seguros para jugar y estudiar, libres de contaminación, que nos enseñen a cuidar nuestro cuerpo. En la comunidad, que nos garanticen parques limpios y seguros, donde podamos respirar aire limpio y crecer sanos. Las autoridades nacionales e internacionales que apoyaron esta iniciativa reconocen el derecho de los niños de Colombia a vivir en un ambiente saludable y se comprometen a continuar trabajando para preparar el futuro de la vida. Firma el doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, el 7 de abril de 2003. Los niños piden poder respirar aire limpio, ¿es mucho pedir?

Ancízar Campos, M. D.