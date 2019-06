¿Final con barras pagadas? / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Se juega la final del fútbol colombiano entre Pasto y Junior, en el estadio El Campín. Que ojalá gane el mejor y no se presenten inconvenientes de alteración del orden público; que todo sea una fiesta, aunque un poco aguada porque sacaron al Pasto de su fortín para traerlo a jugar de ‘local’ en casa ajena, sin tanta afición como el Junior. Pero, sobre esos apoyos que los gobiernos locales dan a sus barras bravas: ¿hasta dónde benefician el comportamiento de algunos desadaptados que traen violencia y desorden a los estadios? Por eso se acostumbran mal y después exigen a las autoridades una serie de beneficios para tener buen comportamiento. La fiesta y la pasión del hincha son una gran oportunidad para el populismo, una gran cantidad de votos asegurados en las elecciones, pero eso le hace daño a la seguridad. Y, como la tradición hace ley, si mañana no les pagan todo a los de las barras, destruirían la ciudad porque no fueron atendidos a cabalidad.

Joaquín Correa López

Bogotá

Angelina y una caricatura

SEÑOR DIRECTOR:



Como de gran impacto, realidad y preocupación califico la caricatura del genial Matador publicada en este diario el 10-6-2019, en la que se muestra a Angelina Jolie en La Guajira expresando con gesto de dolor: “Pobre niño venezolano”, al tiempo que un niño desnutrido y en mal estado físico le aclara: “Soy colombiano”. La escena ocurre ante la sorpresa de nuestro Presidente y la transcendencia del acontecimiento. Esta reconocida actriz se ha distinguido por su carisma solidario en favor de los desprotegidos, y por eso visita países que atraviesan situaciones de calamidad extrema. El mensaje de Matador va más allá de la simple impresión, pues debe cuestionarnos ante nuestra indiferencia e irresponsabilidad, pero principalmente ante la falta de atención prioritaria a nuestros compatriotas, sin descuidar la tragedia de nuestros vecinos.

Gerardo Dussán D.

La salud mental: una esperanza

SEÑOR DIRECTOR:



Despierta ilusión el editorial ‘Urge actuar’ (7-6-2019), que, a partir del foro sobre la salud mental convocado por la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, nos instruye sobre la realidad de este problema de salud pública y con graves resonancias sociales. La bajísima cobertura de atención y las complejas expresiones clínicas de la enfermedad mental obligan a que se priorice en el espectro de la política en salud. Pero ¿el nivel de intolerancia que campea en nuestra sociedad, la polarización y las nuevas expresiones de violencia nos estarán señalando parte de los determinantes que alteran las emociones y la psiquis individual y colectiva? ¿O su consecuencia? O, peor, ¿la expresión bipolar como causa y efecto, que repite el ciclo y sus ominosos desenlaces? Debemos ir todos juntos -Estado, sociedades científicas, administra- doras, instituciones asistenciales y formadoras- bajo un modelo de atención primaria que incluya competencias más amplias de todos los médicos. Sin embargo, hagámosles un llamado a los líderes sociales y políticos para que se atemperen y hagan parte de la solución y no sean determinantes de un problema que tiene al 10 % de la población en condición de vulnerabilidad.

César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas