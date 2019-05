El fin de un infierno / FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Hace tres años se acabó esa pesadilla llamado Bronx, en pleno centro de Bogotá –cerca de los poderes centrales–, que se constituyó en la mayor olla de droga, manejada por verdaderos capos y llena de armas. Este fue el infierno terrenal para miles de personas consumidoras de droga. Allí se apagaron muchas vidas y se enviciaron otras, se cometieron crímenes de toda clase. Gracias a Dios ya es una triste historia, pero aún el vicio pulula cerca. Por favor, Policía, no dejen de perseguir las ollas, no dejen de buscar a los capos grandes, de evitar que la droga llegue a Bogotá. Y no olviden a los que están en las calles, con ayuda médica y humanitaria. Ese es la labor social más preciosa.

Lucila González M.

Bogotá

Empleo sin seguridad social

Señor Director:



Para los empresarios que todavía tienen una responsabilidad social con sus empleados, es muy difícil competir con las plataformas digitales, puesto que estas solo piensan en el desarrollo tecnológico y sus ganancias, mas no en la gente.



¿Qué clase de empleo están creando esas empresas digitales? ¿Qué pasa con la campaña ‘El empleo decente’ del Ministerio del Trabajo? ¿Qué pasa con la seguridad social de las personas que trabajan para Rappi, Uber, patinetas y otras plataformas?



A esto se le puede llamar ‘rebusque’, pero no empleo decente. ¿Así se sale de la pobreza? ¿No será todo lo contrario? ¿Y qué pasa con la invasión del espacio público?



Por qué no les exigen un mínimo de organización y respeto por dicho espacio, que se supone que es de todos los ciudadanos que le cumplimos a la ciudad en donde vivimos?



Este es un aprovechamiento de las necesidades de los que no han logrado un empleo seguro. ¿A esto se le puede llamar “pensar en grande”, como lo afirma el columnista Juan Pablo Córdoba?

María Galvis Ortiz

Bogotá

Volver al antiguo timbre para las ciclas

Señor Director:



‘Yo Claudia’ López anda en campaña para la alcaldía de Bogotá, trepada en una bicicleta y sin casco por toda la ciudad; justo la vi y nos saludamos en la calle 80.

‘Yo Claudia’, quien lidera las encuestas, debería bajarle a la arrogancia, aunque sabemos que sería una buena administradora. Cuidado con el triunfalismo, pues la política es dinámica y cambiante.



Quien quede dirigiendo el destino de la ciudad debería implementar obligatoriamente el uso del timbre en la cicla y, obviamente, el casco y las luces. Campañas para los peatones que invaden la ciclorruta, y viceversa.



‘Yo Claudia’ promete duplicar el número de los policías en su mandato, frente a la inseguridad. Aunque la Policía hace su trabajo, por hacinamiento en las cárceles y en las URI, los jueces dejan libres a los delincuentes, muchos con más de diez capturas por el mismo delito.



El segundo en las encuestas es por ahora Carlos Fernando Galán, así que podría remontar. ‘Yo Claudia’ Nayibe López Hernández; menos gritos, y ¡ojo con el casco!

Helena Manrique Romero