El parqueo para discapacitados/ FORO DEL LECTOR

Existen suficientes leyes y normas que prohíben el parqueo en espacios dispuestos para los automóviles de discapacitados, pero no se cumplen y no se sancionan. En la mayoría de los casos, al llegar a parquear en supermercados y lugares públicos en general, están invadidos por personas que no respetan las normas y cuentan con la permisividad de los vigilantes de los parqueaderos, tanto públicos como privados. La falta de cultura ciudadana es muy frecuente en nuestra sociedad. Propongo ponerles a los infractores la multa correspondiente y dejarles una mano roja bien grande sobre el parabrisas, con el símbolo de desaprobación para que, por pena, recuerden la ley que hay para estos casos sobre el indebido parqueo.

Jorge Trujillo Mejía

Los esquemas de seguridad

Como acertadamente lo dice su editorial ‘Proteger la vida’, del pasado sábado, es urgente que los esquemas de seguridad se revisen y vayan especialmente para aquellos líderes que de verdad viven en riesgo. Indudablemente, muchos de los casi 6.500 esquemas de seguridad –que le cuestan a la nación 687.258 millones de pesos– podrían prestarles un efectivo y oportuno servicio a los líderes sociales que realmente lo necesiten. No es justo que el Estado (o sea, los contribuyentes) siga pagando multimillonarias parafernalias de seguridad a quienes solo por alimentar sus egos se las hacen asignar. Desafortunadamente, es muy larga la lista de lo que en el Estado debe sanearse, empezando por la justicia.

Luis Iván Perdomo Cerquera

TransMilenio por la 7.ª

No entendemos cómo es posible que después de doce años esperando soluciones reales –que mejorarían la movilidad por la 7.ª– se presente una solución real, necesaria y financiada para mejorar la movilidad, tanto del transporte público como del privado, y unos pocos ciudadanos, alegando perjuicios por la ubicación de sus residencias, logren que un juez detenga la obra y privilegie el bienestar particular sobre el general, afectando a más de 2 millones de personas que utilizamos este corredor.

¿Cuántas horas pierden los bogotanos por los excesivos tiempos en el transporte? ¿Cómo afecta esta parálisis el bienestar de los ciudadanos? ¿Quién responde por los costos y el tiempo en que incurrió el Distrito en estudios, diseños y compra de predios? ¿Quién responde por los daños causados, si en una segunda instancia se falla a favor del Distrito?

Roberto García

Se dice que el Distrito perderá muchos millones de pesos por la orden de un juez que determinó la suspensión de la obra que llevaría una ruta de TransMilenio por la carrera 7.ª, toda vez que ya se habían adquirido varios predios. No entiendo cómo los negociadores del Distrito pudieron hacer esas transacciones si aún no había certeza del ciento por ciento de la ausencia de problemas, como en efecto sí se han presentado. Ahora, conforme a la orden del juez, no se puede continuar con el estudio, lo que a su vez causa serios problemas económicos a la ciudadanía y al erario del Distrito.

Cayo Silvio Ardila Peña