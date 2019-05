Gracias, Francia/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Me refiero a su editorial #UnLíderEnMiLugar (14-5-2019). Desde el pasado reciente han asesinado a más de 500 líderes sociales que no tuvieron rostro, voz ni defensores. Las Farc secuestraron, violaron, asesinaron y desaparecieron miles de niños. ¿Ellos y los sobrevivientes no son un reproche silencioso para la justicia y la sociedad? ¿En cada uno de los 22 muchachos cadetes masacrados recientemente no están nuestros rostros? Y así, ¡cuántos rostros, cuántas vidas!



Pero escuchando a Francia Márquez, uno se redime ante la talla moral de esta joven mujer. Su valentía, integridad, claridad y liderazgo limpio no permiten ser politizados ni polarizados. Ella tiene clara su misión: si es necesario, hasta dar la vida por los derechos de sus hermanos. Y darla por cada uno de los sacrificados. Gracias, Francia.

Ilse Bartels L.

Medidas contra los colados

Señor Director:



Es muy preocupante el desangre del pago del pasaje de TransMilenio. No hay derecho a que el Distrito pierda tanto dinero por esa costumbre de colarse. Muchos lo hacen por generar adrenalina o por apuestas entre estudiantes; otros, simplemente, porque no les gusta pagar el tiquete. Según estudios, uno de cada siete usuarios es colado. ¡Antes funciona ese servicio! Lo que llama la atención es que se conocen los puntos de mayor número de casos –1 de cada 3–, y en esos sitios no ponen barreras ni los funcionarios se preocupan porque se ejerza un control. Se necesita mayor presencia policial y sancionar drásticamente a todos los infractores. ¿Por qué tanta permisividad de las autoridades? Esto incrementa también el número de vendedores ambulantes y de los que piden limosna. ¿Cuántos comparendos se hacen a diario por colarse?

Joaquín Correa

‘Urgencias, vuelve y juega’

Señor Director:



La descripción del problema de las urgencias que hace su editorial, el pasado 10 de mayo, es el que se previó al principio de la implementación del modelo de la salud, que hace primar la asistencia estereotipada sobre la prevención estructurada. Diseñado mediante la cooptación de la legislación para crear plusvalía a costa de los trabajadores de la salud, del patrimonio y la vida de los ciudadanos. Y para agravar la situación, lo que ustedes denominan las “exóticas normas de habilitación”, se han constituido como un negocio paralelo que acosa a los médicos y a las pequeñas IPS, que son excluidas por tecnicismos en favor de los grandes consorcios de la salud.

Carlos H. Quintero B.

Gratitud a los maestros

Señor Director:



Creo que se queda uno sin palabras para agradecer el papel de un maestro en la vida de cada persona. Son los motores de cambio del país, en los que cae la responsabilidad de trasmitir conocimiento para las futuras generaciones. Son los que nos enseñan que se puede hacer más de lo que se piensa. Supongo que un día es poco para celebrar su labor, pero queda presente el 15 de mayo para admirar y agradecer a todos los buenos profesores que dedicaron su vida a la docencia.

Nicolás Amézquita V.