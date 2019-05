Venezuela: hay esperanzas/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Qué triste la situación del pueblo venezolano. Todo por la ambición de poder, por las riquezas, por la corrupción; por una tiranía que no piensa realmente en el pueblo. Es el fracaso total del socialismo del siglo XXI. Pero hay esperanzas; tal vez pronto, si no mañana, cese la noche oscura que padece desde hace años Venezuela, un país bendecido por la naturaleza con petróleo.



Cada vez más, los militares están pensando en sus compatriotas. Todos los países democráticos tienen que seguir ayudando para que el dictador y su círculo corrupto se vayan. En todo caso, se trata de un acto humanitario, pues hay millones de seres soportando hambre y con su salud en peligro, además de que están coartadas sus libertades, lo cual es el sello de las dictaduras. No dejen solos a los venezolanos, que valientemente están en las calles. Los militares que aún rodean a Maduro deben pensar en el futuro de su país, en sus propios hijos y familias, pues tarde o temprano se derrumbarán.

José Francisco Piñeres

Juego de precios

SEÑOR DIRECTOR:



Mientras el Ministerio de Salud se daba la pela para hacer que los medicamentos bajaran de precio en beneficio de sus consumidores, los laboratorios se ideaban la manera de hacer que esto no sucediera, y para ello qué mejor que retirar los medicamentos del mercado para proceder, de manera mañosa, al cambio de nombres y con los antiguos precios.



Con esta estrategia descarada y burlesca, se siguen imponiendo los que indiquen los laboratorios.

Wadid Arana

Cartagena de indias

Falta más civismo

SEÑOR DIRECTOR:



Estuve en uno de los parques que tienen tan orgulloso al alcalde Peñalosa. Pero encontré varios problemas. No hay vigilancia, los camerinos están cerrados, no hay baños, y los usuarios –sobre todo niños– no saben cuidarlos y buscan destruirlos lo más rápido posible. No hay civismo ni sentido de pertenencia. Parece que los parques están en poder de los mismos elementos que trataron de acabar con la plaza de Bolívar. ¿No sería bueno que se les ponga vigilancia a esos parques, que han costado una fortuna?

Guillermo Pérez

Bogotá

Condena sin sentido

SEÑOR DIRECTOR:



La condena a José Elías Melo, basada únicamente en un testimonio de un funcionario que trabaja para una de las compañías más corruptas que hayamos conocido en la historia, no solamente de nuestro país sino de todo el mundo, no tiene sentido. Vale más la palabra de ese funcionario, que sí tenía total conocimiento del soborno (pues era parte de sus responsabilidades) que no tener ninguna otra evidencia contra una persona de bien, profesional destacado, dirigente eficiente y eficaz de varias empresas y entidades?



Qué tristeza que así sea, es una muestra más de que la justicia en Colombia está siendo administrada por personas que no tienen las capacidades suficientes para hacerlo.

Alberto Contreras Bonilla