El futuro de la capital/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



La situación de Bogotá, la ciudad capital, es preocupante en varios frentes: la movilidad vial, la salud, la seguridad, la carencia de vías, la invasión del espacio público y la informalidad desbordante, por nombrar algunos de los males que la aquejan. Infortunadamente, durante doce años la ciudad estuvo al garete porque primaron el desgobierno, la corrupción y las ideologías. En la administración del señor Peñalosa ha habido unas de cal y otras de arena.



También preocupa quién pueda ser el nuevo alcalde. Por ahora, ninguno de los que se han postulado reúne los requisitos para ser el idóneo por elegir. La ciudad no aguanta más políticos como líderes de los destinos de la urbe capitalina; han demostrado su incapacidad y normalmente utilizan su mandato como plataforma política para aspirar a la presidencia de la república.



Bogotá requiere manejo gerencial, es una gran empresa que cuenta con el segundo presupuesto de la Nación. Y, por supuesto, necesita un gerente, un funcionario preparado en administración pública y empresarial, ejecutor, competente, experimentado y con logros comprobados.



La responsabilidad de los electores es inmensa...

Mario Patiño Morris

Bogotá

Monserrate y Guadalupe

SEÑOR DIRECTOR:



La enorme cantidad de personas que visitaron el santuario de Monserrate en Bogotá con ocasión de la Semana Santa demuestra que las cosas allí se han hecho bien y que el teleférico ha sido reparado eficientemente.



Tan efectivos han sido los cambios que mucha gente subió el Jueves Santo y hubo problemas para su descenso, aunque, por fortuna, sin que nadie saliera herido o hubiese víctimas trágicas.



Valdría la pena que también se pensara en incentivar el turismo a Guadalupe haciendo allí las inversiones requeridas, pues es este un santuario que representa para Bogotá un valor agregado aún sin desarrollar y con inmensas posibilidades para turismo religioso y ecológico.

Mayo Monroy

Bogotá

Ciclistas y autoridad vial

SEÑOR DIRECTOR:



Estoy totalmente de acuerdo con la carta del 24 de abril de 2019 de Juan Manuel Cuervo en relación con los ciclistas, y su comentario sobre la Policía y la autoridad de movilidad.



Como ejemplo, en agosto del año pasado viajé por tierra a Mompox y llegué con dos multas por exceso de velocidad, una de Aguachica y otra de Agustín Codazzi.

Parecen más interesados en sorprender a los conductores por exceder límites bajísimos en ciertos tramos (casi imposible de evitarlos) que en realmente propender a una mejor y más segura movilidad.



Y en Bogotá, ni se mencionen las deficiencias en los sistemas de semáforos que no ofrecen seguridad para los peatones, o la cantidad de huecos que frenan el flujo vehicular, y muchos otros puntos que no parece interesarles pues no producen ingresos por multas.

Werner Bieler Mazuera

Bogotá