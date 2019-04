Educar para la buena crianza/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



Quiero aprovechar la triste oportunidad que nos da el último hecho impactante, como los asesinatos cometidos por un menor de 14 años, para hacer una invitación. Una parte importante de los delincuentes son reincidentes, y esto no solo informa de la ineficacia de la justicia, sino de la existencia de una porción de colombianos -que yo he calculado en poco más del 1 %, en coincidencia con cálculos internacionales- con problemas de formación que explican su uso prevalente de la violencia para solucionar cualquier clase de problemas. Estos problemas de formación los caracterizan como psicópatas o portadores de rasgos psicopáticos. Muchos de ellos viven integrados a la sociedad y llevan vidas más o menos normales, aunque se caractericen por su impulsividad, su insensibilidad y su bajo desarrollo moral. Sabemos cuáles son las características del proceso formativo en el cual se constituye la mayoría de, al parecer, alrededor del 80 % de las personas violentas. Esas prácticas de crianza pueden ser evitadas si los padres las conocen, saben no solo lo que deben hacer sino lo que no conviene en la crianza de sus hijos, además de tener el amor y los valores que los orientan a hacer lo mejor por ellos. De lo contrario, la sociedad no tiene alternativa diferente a proteger a los hijos de sus padres. Se requieren políticas públicas que garanticen la formación para la crianza adecuada y la protección de los menores de familias que no tienen las condiciones para criarlos adecuadamente.

Lo invito, a través de este influyente diario, a abrir un debate al respecto.

Jaime Samudio Díaz, Ps. Ms.

Cobros que se vuelven permanentes

Señor Director:



No parece muy buena la idea de financiar la recuperación de Electricaribe con un reajuste en las tarifas de energía a nivel nacional para los estratos superiores durante, supuestamente, los próximos dos años, pues lo más seguro es que al igual que el cuatro por mil -que primero fue de dos por mil-, de contingente se convertirá en permanente. Aun cuando las causas de la crisis de la energía en el Caribe -una de las cuales viene de la cultura del impago- no se habrán solucionado en ese periodo. Igual sucede con la flexibilización de la regla fiscal al 2.7, motivada por la inmigración venezolana, la cual podría alimentar un nuevo ajuste hacia el futuro mientras no cambie la situación política en ese país. Una sociedad seria cumple lo que planea y no se abandona a la improvisación; no se trata solo del Gobierno ni del Estado.

Mayo Monroy

El tráfico sin solución

Señor Director:



El tráfico en Bogotá ha sido siempre un problema complejo que pareciera no tener solución, ni ser una prioridad para las diferentes administraciones de la ciudad. ¿Qué pasó con los drones que el alcalde anunció en noviembre de 2016? ¿Y cuándo resolverán el embudo que reduce la autopista Norte a dos carriles? ¿Será que el señor alcalde y su secretario de Movilidad no recorren las calles? Como ciudadanos, nos sentimos burlados con la desidia de la administración. Bogotá debe moverse para avanzar, pero pareciera que siempre estamos retrocediendo.

David Parra

Bogotá