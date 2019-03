La inseguridad/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:



En el país hay muchos problemas que deben atender los gobernantes locales y nacionales. Uno de ellos, quizás el que más agobia a la comunidad, es el relacionado con los atracos en las calles de las ciudades, y especialmente en Bogotá, además de lo que sucede en el transporte público. Son muchos los casos que se conocen a diario. Numerosos atracos se realizan con amenazas a la integridad personal, sobre todo con armas blancas. El objetivo es robar los celulares y las bicicletas. Cada ocho minutos se roban un celular o una bicicleta en Colombia. Se deberían hacer marchas –lo que está de moda– en las grandes ciudades para sensibilizar a la sociedad y al Gobierno sobre este mal que nos afecta a todos. El cuidado de los bienes y la vida de los colombianos es una obligación constitucional del Estado. Esa es la verdadera paz que necesitan las ciudades colombianas.

Jaime Uribe Botero

El pueblo contra el pueblo

Señor Director:



Duele ver a nuestros indígenas enfrentados a nuestros policías, el pueblo contra el pueblo. Duele la muerte del patrullero Boris Benítez, quien cumplía con su deber de salvaguardar el orden. ¿De dónde vinieron las balas? Es posible que los subversivos aprovechen estas protestas para desestabilizar el orden. Las partes deben sentarse a dialogar para no permitir que se derrame sangre y se sacrifiquen más vidas. Y para no darles gusto a los que quieren pescar en río revuelto. Y ojalá que se permita el paso de los alimentos.

Ángel María Aguilar

Bogotá

El predial

Señor Director:



Nuevamente, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Hacienda envían los recibos de impuesto predial unos días antes de la primera fecha para el pago oportuno. Todo da a pensar que es para que los ciudadanos no tengamos el tiempo suficiente para reclamar por las alzas exageradas que se dan cada año en este impuesto. ¿Por qué no los envían iniciando año? Siendo que miles de viviendas no han tenido mejoras y en los últimos años no ha habido grandes obras que justifiquen los incrementos excesivos en los avalúos catastrales que ya están superando los valores comerciales, el Distrito quiere exprimir a los bogotanos vía impuestos y con la persecución a los dueños de carros particulares. Lo triste es que el Concejo de Bogotá guarda silencio.

Juan Manuel Cuervo

Marchas por la paz

Señor Director:



En grandes manifestaciones en todo el país, los colombianos dijimos no querer más guerras; queremos la paz, pedimos respeto gubernamental por los acuerdos con las Farc y por la JEP. Así como queremos y pedimos al Eln que cesen los secuestros, los ataques a los oleoductos y los asesinatos, también pedimos al Gobierno que se siente en la mesa de negociación con este grupo guerrillero, a fin de lograr un acuerdo de paz. Los indígenas, los chocoanos, los del Catatumbo, los colombianos de todos los territorios abandonados por el Estado también quieren la paz. ¡Escúchelos! Ya vivimos matándonos más de 60 años y nadie ganó. No repitamos esa experiencia, señor Presidente.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá