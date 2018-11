Ordenar las marchas/ Foro del lector

Señor Director:



Hablo de las llamadas "protestas sociales", puntualmente las de Bogotá que generan caos y violencia por donde pasan. Marchas amorfas y sin liderazgo visible se están convirtiendo en un coctel cada día más peligroso. Hasta cuando la debilidad institucional reflejada en el desprecio y maltrato a la fuerza pública, en la destrucción de bienes privados y públicos como TransMilenio, en un 1.500.000 usuarios violentados a merced de la turba o cuando los hijos tiene que ir a rescatar a su padres como sucedió en mi familia en la infernal Bogotá del 8 de noviembre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? No.

El imperio de la Ley lo deben sentir los ciudadanos día a día, sin demonizar o silenciar la queja social, pero ordenarla, para no violentar otros derechos. Y que sea ajena a vaivenes partidistas. Así las cosas, es necesario que los marchantes no se aparten de los protocolos que buscan armonizar sus quejas.Hernan Salazar Hurtado

Taxistas sin tarjetón

Con alguna frecuencia es preciso utilizar el servicio de taxi, más ocurre que en la mayoría de los casos no tienen el tarjetón de unidades, o no lo dejan a la vista del pasajero. Al final de la carrera consultan el número de unidades del recorrido en una pequeña tablita laminada, que no es la oficial, con la que notifican el valor de la carrera, sin que quien utiliza el servicio pueda enterarse fehacientemente si el valor es correcto o no.



¿Hasta cuándo la Secretaría de Movilidad en coordinación con la Policía de tránsito seguirán permitiendo estos abusos, que en no pocas ocasiones terminan en peleas? Roberto Plata Torres

La salida en falso de Petro

Qué oportuno el editorial de este diario Una salida en falso (13-11-2018), relacionado con las irresponsables declaraciones del señor Petro, donde acusa al gobierno de pagar vándalos para sabotear las manifestaciones de los estudiantes. No puede seguir el señor Petro jugando al "divide y reinaras". Bien por el editorial al ponerlo en su sitio.

Mario Patino Morris

Se fue Lucho Gatica

El Reloj, La Barca, No me platiques ya, Encadenados y muchos otros fueron los boleros que don Lucho Gatica, con voz y estilo propios e inconfundibles, nos regaló a quienes gracias a Dios en otra época sentíamos el amor de verdad, nos internábamos en el romanticismo puro lejos de lo procaz y vulgar.



Miles de parejas unieron sus vidas y se adoraron hasta la muerte a través de las canciones de éste chileno artísticamente incomparable. Los mensajes de sus boleros en su extraordinaria voz traspasaron el corazón de muchos enamorados, entre los cuales me incluyo.



Cuánta falta hacen hoy ante la generación fría y autómata que tenemos y un tanto indiferente con el amor puro.



Las puertas del cielo recibirán al gran Lucho Gatica y las once mil vírgenes estarán encantadas con él.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

