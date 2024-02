Formación en cooperación

SEÑOR DIRECTOR:

Me llamó mucho la atención los aportes de la psicóloga Laura Restrepo, publicados el sábado pasado, relacionados con algunas orientaciones para que los padres busquen la mejor manera para ayudar a los hijos cuando estos tienen problemas en la escuela. El diálogo permanente y sincero, no solo con el niño sino con los maestros y orientadores, es fundamental, pues si hay una buena relación entre escuela y familia es mucho más fácil entender las problemáticas.

Desde la familia, es clave no olvidar que en los niños, muchas veces, se configuran en la mente los comportamientos que se tienen en casa. Y, desde mi punto de vista, considero que desde la escuela se debe trabajar mucho más lo relacionado con el aprendizaje cooperativo, ya que esta metodología es bastante efectiva para educar en la convivencia y la solidaridad. Si los niños aprenden a trabajar cooperativamente, a no rivalizar, sino a ayudarse los unos a los otros, a trabajar en equipo, seguramente no solo bajarán los niveles de conflictividad, sino que el aprendizaje será más rico, más productivo. Y, sobre todo, aprenderemos entre todos que las personas que compartimos un objetivo común podemos llegar mucho más lejos que si lo realizamos aisladamente. Escuela y familia unidas ayudarán a mejorar los ambientes de aprendizaje.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Por un fútbol limpio



SEÑOR DIRECTOR:

La reciente destitución de los árbitros Heider Castro y Mauricio Mercado, encargados del VAR en el polémico partido entre Envigado y América, es un paso en la dirección correcta hacia la transparencia y la justicia en el fútbol colombiano. Las decisiones tomadas por esta terna arbitral durante el encuentro han generado una ola de críticas y controversias, poniendo en entredicho la credibilidad de nuestro deporte.

Es fundamental que se mantenga la rigurosidad en la selección y el desempeño de los árbitros, así como en la utilización del VAR para garantizar un juego limpio y justo para todos los equipos y aficionados. Esperamos que se sigan tomando acciones firmes para erradicar cualquier tipo de corrupción o malas prácticas en nuestro fútbol. Solo así podremos disfrutar de un deporte en el que primen la equidad, la transparencia y el respeto por las reglas del juego.

Ludy Ximena Grimaldy Caicedo

Reforzar la seguridad



SEÑOR DIRECTOR:

Urgen acciones decididas en favor de las familias colombianas que hoy en día están sufriendo las inclemencias de la inseguridad, que atenta contra sus vidas, trabajo y la propia economía. Lo grave es que pareciera que los delincuentes les perdieron el respeto a las autoridades civiles, militares y de Policía. Estos vienen burlándose de nuestra institucionalidad.

A los que delinquen les están dando muchas gabelas, y eso hay que cambiarlo. Todo el que atente contra la paz y tranquilidad de los demás debe recibir la sanción correspondiente. Lo sucedido el 8 de febrero en Bogotá es la tapa del cóngolo. El Estado no puede ‘dormirse’ con la vigencia de la seguridad, porque sufre un impacto la democracia.

Rogelio Vallejo Obando