Fieles hasta la tumba/ FORO DEL LECTOR

Señor Director:

​

Hermosa y conmovedora, por decir lo menos, la imagen del perro labrador junto al féretro con los despojos mortales de su amo, el expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush. Sobre esto hay leyendas de cómo un perro siente el dolor por la pérdida de su amo. Algunos hasta dejan de comer y, si es el caso, pueden morir también. Esa es una muestra del cariño, la bondad, o hasta la ‘humanidad’ de un perro, del que se pude decir que es fiel hasta la tumba. Y un ejemplo maravilloso. Por eso, no entiende uno cómo hay seres humanos que los maltratan o los echan a la calle. Aunque también, valga decir, cada vez hay más personas que los aman y les dan el trato que merecen. Una sociedad se puede medir por el trato que les den a los animales.Lucila González de M.

La ayuda turca a Venezuela

Señor Director:



Gran divulgación por los canales de comunicación colombianos ha merecido la noticia de apoyo del presidente de Turquía al presidente de Venezuela de abastecer en medicamentos y alimentos al pueblo venezolano, a cambio de extraer de su territorio el oro que encuentre. Las reservas del Banco Central venezolano se acabaron, los miles de barriles de petróleo hacia el futuro son de propiedad de China, gracias al apoyo económico que esta le ha venido dando... y la principal causa del inmenso desplazamiento de sus pobladores se debe a la ausencia de esos productos básicos para sobrevivir.



Ante las condiciones precarias que están soportando esos pobladores en diferentes países, que amablemente los han acogido, queda la esperanza de regresar a su patria y recibir un trato más digno de vida y la gran oportunidad para fortalecer y apoyar la oposición por un cambio, derrotando el castrochavismo.

Francisco Javier Cajiao G.

Las ‘libertadoras’

Señor Director:



El pasado sábado (1/12/2018) los medios informaron que no habría campeonato de fútbol femenino en 2019. Sin embargo, con la conquista de las chicas del Huila (que no ‘niñas’), la Dimayor cambió de opinión y prometió que no solo habrá campeonato, sino que será transmitido por el nuevo canal prémium, lo cual no solo agiganta aún más el triunfo magnífico de las huilenses y de la dirigencia de ese departamento, sino que democratiza a favor de nosotras y con un carácter irreversible un deporte cuya dirección pretendía ignorarnos. En cierto sentido, la gesta de las campeonas es el triunfo de las ‘libertadoras’ de América.Dalia Valero

Podemos terminar locos

Señor Director:



Colombia es hoy un país saturado de normas que solo están contribuyendo a poner en riesgo la salud mental de sus habitantes. Una vieja costumbre de recreación –como es pasear por carretera en familia– está a punto de desaparecer debido a las absurdas fotomultas. Si a esto le sumamos la inseguridad, el incremento de los gastos fijos, el pésimo sistema de salud y los conflictos individuales, puede que a corto plazo el país termine convertido en una fábrica de locos, bipolares, deprimidos, agresivos o mucho más violento.Wadid Arana