Fe y ecología

SEÑOR DIRECTOR:

Emociona la fe de millones de colombianos. Se confirmó este Domingo de Ramos, cuando los feligreses volvieron a llenar los templos y las plazas. Pero también preocupa y entristece el daño ecológico con las palmas de ramo. ¿Cuántas palmeras, que son de tan lento crecimiento, fueron descogolladas? ¿Eso no estaba prohibido? La Iglesia los bendice sin decir nada.

En cambio, vi por un noticiero que en Manizales, en lugar de palmas llevaron pequeños árboles para reforestar. Eso merece un aplauso y tiene que ser motivo de ejemplo. El compromiso ecológico debe ser de todos; desde el colegio, la familia, la Iglesia y las autoridades. A ver si el año entrante se previene mejor.

Lucila González de M.

Hojas de coca chiviadas

El Domingo de Ramos fui a la venta callejera de Usaquén y compré unas hojas de coca en una venta que evocaba el ancestro indígena. Me traje mis hojas y eché unas en agua hirviendo para hacerme un té, pero me olieron muy raro. Al cabo de dos minutos, el olor me pareció desagradable y hasta peligroso, y boté toda la coca que había comprado. O sea que un consumidor inocente o un turista podría comprar algo que cree que es un producto indígena y es un veneno.



Fue triste constatar que nada está por fuera de la manipulación de drogas, que tanto daño hace. Los compradores tienen que estar atentos, y las autoridades deberían de revisar periódicamente este tipo de producto.

Pedro Shaio

Educación y empleo

En esta época preelectoral, mucho se habla de la educación, de crear cierto número de colegios o de universidades, pero el tema no es ese. Pongamos un ejemplo: en un periodo presidencial se gradúan quinientos mil profesionales, un millón de bachilleres y otros quinientos mil técnicos, ¿cómo emplearlos? Se tienen que convertir en el rebusque de lo que sea.



Es decir, simultáneamente, con el tan anhelado auge de la educación en todos sus niveles, también debe haber un aumento exponencial de la creación de empresa, de la inversión extranjera o promocionarlos como fuerza laboral calificada para trabajar en el exterior. Hay que dejar la demagogia y aterrizar esos planes con propuestas concretas y realizables. Lamentablemente, la gente en las plazas públicas aplaude estas propuestas como focas, pero es una ilusión ingenua.

Gerardo Prada Ahumada

Nacionalizar los jugadores

Al contrario de otras selecciones suramericanas, que no solo preparan a sus equipos para el siguiente mundial, sino para el siguiente y el siguiente..., la Federación Colombiana de Fútbol apenas piensa en la Copa América que viene. Además, al jugador colombiano lo forman y mentalizan en las escuelas más para jugar en clubes deportivos nacionales e internacionales, ¡pero sobre todo para destacarse por la plata! Nos hacen falta más jugadores físicamente mentalizados para la Selección Colombia que jugadores para clubes deportivos.

Fernando Cortés Quintero