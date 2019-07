Señor Director:



Son, precisamente, esos mismos antecedentes los que tienen las redes, columnas y foros inundados de opiniones no tanto a favor del exministro Arias, sino desconfiando, con justa razón, de la sentencia aplicada en la Corte Suprema de Justicia contra el señalado. Además del tamaño de la condena, aquí lo que no convence es la falta de credibilidad del alto tribunal; y si una norma permitiera convertir a los opinantes en jurados, de seguro, un dictamen final no estaría muy lejos de condenar a las partes.



Wadid Arana

Cartagena de Indias

Alcaldía: exaltar lo bueno

Señor Director:



Dentro del plan de obras de conservación de la malla vial, la alcaldía local de Usaquén adelanta trabajos de repavimentación en la diagonal 167 entre la carrera 12 y transversal 13D, contigua al Centro de Tratamiento e Investigación Oncológica, actualmente en construcción. Excelente y grata impresión han causado entre los residentes del sector la buena planeación y organización, la suficiente disposición de equipos y personal, así como la rapidez y calidad en la ejecución de las obras por la firma Inciteco, con la interventoría de la Compañía de Proyectos Técnicos S. A. Qué bueno que la Alcaldía de Bogotá esté contratando la ejecución de obras con firmas serias y eficientes, que no solo trabajan bien y rápido sino también con interés y responsabilidad social. Es deber ciudadano no solo señalar y criticar lo malo, sino también reconocer y exaltar lo bueno.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Una guerra olvidada

Señor Director:



Hace 50 años se libró la más absurda de las guerras históricas: la ‘guerra del fútbol’, que a mediados de los 60 protagonizaron dos naciones centroamericanas: Honduras versus El Salvador. Fueron tres partidos en las respectivas capitales: Honduras ganó uno y El salvador, dos. Era la época en que un ambiente nacionalista salvadoreño alimentaba una enemistad entre ambos países, pues Honduras acababa de desalojar cientos de familias salvadoreñas que desde décadas anteriores habían legalizado en propiedad miles de hectáreas en territorio agrícola del país limítrofe.



La guerra se realizó del 14 al 18 de julio de 1969 con el triunfo de El Salvador, que ocupó militarmente tierras fronterizas hondureñas. La intervención de la OEA marcó la terminación del conflicto y la devolución de las tierras usurpadas. Lo paradójico fue que no obstante la importancia del suceso, este fue ignorado, ya que los titulares de la prensa internacional estaban dedicados al acontecimiento sin precedentes de la llegada del hombre a la Luna en la misión Apolo 11. Y hoy es, mundialmente, el cincuentenario más olvidado.



José Portaccio Fontalvo

