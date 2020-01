Fallo desmoralizador / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Como bien lo dice su oportuno y acertado editorial ‘Los reincidentes’ (28-1-2020), preocupa la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin vigencia el artículo del Código de Procedimiento Penal que permitía a los jueces tener en cuenta las detenciones anteriores para determinar la peligrosidad de un reincidente a la hora de decidir sobre la privación de la libertad. El fallo también es desmoralizador para un país que clama una decidida y firme lucha contra la endémica criminalidad y corrupción que lo carcomen. ¿Por qué la proclividad a proteger a los delincuentes y corruptos, antes que a los ciudadanos de bien? Tanta laxitud acaba con el respeto y acato no solo a la justicia, sino también a la ley, la autoridad y el orden. Desalienta, aún más, el hecho de que entre los años 2002 y 2018 vayan 18 intentos fallidos de reforma de la justicia, que también clama actualización y depuración.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Los profesionales en salud

SEÑOR DIRECTOR:



El Departamento del Trabajo de Estados Unidos acaba de publicar el listado de las profesiones con mayor futuro en ese país. Odontología aparece en ese ranquin de segunda; enfermería, de tercera, y medicina, de cuarta. Al comparar con nuestro país, después de sancionada la Ley 100, la lógica deja ver que acá es todo lo opuesto a lo que revela el informe.

Recuerdo que antes de la ley, en pleno centro de Cartagena, calles 1.ª y 2.ª de Badillo, había más de 70 odontólogos que ejercían libremente. Hoy no queda ninguno. A pesar de que el Estado transformó a los profesionales de la salud en víctimas, como producto de una ley en la cual no se previeron consecuencias, no ha existido ni profesional, ni agremiación o sindicado que haya exigido reparación para los directamente afectados.

Wadid Arana D.

Cartagena de Indias

Las burlas a la ley

SEÑOR DIRECTOR:



Leí con atención la entrevista a la presidenta de la Corte Constitucional. Son miles las tutelas que deben resolver las autoridades judiciales del país, clara muestra de la ineficiencia de nuestros funcionarios públicos y privados. Sin lugar a dudas es una herramienta maravillosa que trajo la Constitución del 91, al igual que el derecho de petición. Sin embargo, es preocupante cómo las entidades públicas, y también las privadas, han aprendido a burlarse del sistema. ¿Cómo lo hacen? El ciudadano eleva el derecho de petición, y no se lo responden en el tiempo de ley, presuntamente para ver si desiste de su pretensión. Quienes conocen la ley proceden al recurso de la tutela. Entonces, la entidad, pública o privada, una vez le llega el requerimiento del juzgado, sale corriendo a mandar por correo certificado la respuesta, y no pasa nada, pues se considera hecho superado. Es una burla a la ley y una recarga innecesaria al sistema judicial, de por sí saturado. Son millones lo que se desperdicia. Valdría la pena que la Rama Judicial analice esa trampa y mediante multas o sanciones desmotive su práctica. No es posible que les quiten tiempo a jueces y magistrados resolviendo tutelas por no responder derechos de petición.

Luis Alberto Ordóñez Rubio, Ph. D.