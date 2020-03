Evitar desplazamientos a pacientes

Señor Director:



Muchos pacientes crónicos cuya salud, y en algunos casos la vida, depende de medicinas permanentes deben acudir cada cuatro meses a una cita médica de control, en las cuales, en la gran mayoría de los casos, se confirma la misma receta por otros cuatro meses.

Esa orden debe ser autorizada por su EPS y luego debe ser llevada a la entidad que dispensa los medicamentos. Para ahorrar desplazamientos, se podría enviar la orden de medicamentos por correo electrónico. El problema estriba en que para que la EPS apruebe la receta se exige que sea expedida bajo un número de consulta médica, y para ello es necesario que el paciente se desplace hasta el consultorio. Podría, excepcionalmente, decretarse que los médicos puedan renovar la receta por vía electrónica por cuatro meses más, utilizando el mismo número de consulta de cuatro meses atrás. La EPS podría autorizar esta orden también por vía electrónica y ordenar que los medicamentos sean enviados a domicilio. Adicionalmente, propongo que se autorice la entrega de dichos medicamentos para los cuatro meses en un solo envío. Esto evitaría un gran número de desplazamientos, sobre todo los de los adultos mayores.Pedro P. Polo Verano

Mejor trato a los ‘héroes’

Señor Director:



Excelente que el Presidente llame héroes a nuestros médicos; en virtud de esto, debemos tratarlos como tales, proveerlos de sus elementos de protección mínimos, los cuales no hay en los hospitales del Distrito. Igualmente, pensar en la seguridad de los familiares de ellos, suministrarles transporte especial, para evitar la contaminación en los sistemas de transporte público. Lo más importante no es el bono ofrecido por el Presidente, sino hacer una contratación justa, especialmente en los hospitales de Bogotá, ya que todos los médicos están por prestación de servicios, lo cual es injusto con “nuestros héroes”.Jorge Iván Sussmann

Ataque de un pitbull

Señor Director:



Impresionante el relato de Eduardo Escobar en su última columna. Describe la manera como fue atacado por un perro pitbull, y al cual reseña con no muy buenos antecedentes. Un perro de esa raza y sin bozal ya se sabe de qué es capaz, pero lo que no espera nadie es que el dueño de la bestia haya terminado revictimizándolo, al señalarlo como el único responsable del ataque del que fue víctima. Lo normal es que el hombre eduque al animal, pero, como en todo, siempre hay excepciones.Wadid Arana D.

Cartagena de Indias

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co