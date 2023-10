Estimular el empleo

SEÑOR DIRECTOR:



Ojalá los dirigentes que tienen que ver con las diferentes reformas, especialmente con la laboral, vieran la realidad de nuestra situación y la proyección de esta a corto, mediano y largo plazo sobre el tema del desempleo y las condiciones que viven todos aquellos compatriotas a los que les toca vivir en el rebusque.

No hay puentes peatonales, estaciones de TransMilenio, andenes, bahías, etc., que no estén ocupados por todas estas personas que no tienen un empleo digno. Pero los dirigentes solo piensan en aumentar los impuestos, es decir, estrangular a los generadores de empleo. No se vislumbra estímulo alguno a todos los que generan empleo a través de la producción, transformación o prestación de servicios. Así, lo que se estimulan son el cierre de negocios, empresas pequeñas o grandes, y el aislamiento de la inversión extranjera que tanto nos hace falta. ¿Los miles de millones de migrantes para dónde cogen? Para los países desarrollados o a los que llaman despectivamente países capitalistas. Eso nos da una visión clara de las diferencias de doctrina.

Gerardo Prada Ahumada

Bogotá

Condena al ataque en Israel



Realmente lamentables las declaraciones del presidente Petro al referirse al ataque terrorista lanzado por el grupo islamista palestino Hamás en contra de Israel el pasado 7 de octubre.

Como colombiana, y me atrevo a pensar que en nombre de muchos compatriotas, repudio y condeno de manera contundente este ataque sangriento, que ha masacrado a sangre fría un elevado número de civiles israelíes y mantiene gran cantidad de rehenes, sin importar edad o género.

El terrorismo no puede justificarse jamás; este ataque cobarde contra civiles indefensos en sus propias casas solo merece ser rechazado y castigado por toda la comunidad internacional. Colombia, “potencia mundial de la vida”, debió haber sido la primera en hacerlo.

Juanita Casas Carvajal

Bogotá

El túnel más largo de América



Una vez más ha quedado demostrada la capacidad de los paisas para desarrollar grandes proyectos de ingeniería en esa zona de topografía montañosa, al encontrarse los dos frentes de trabajo del túnel Guillermo Gaviria Echeverry, que busca conectar Medellín con el Urabá antioqueño.

Como se menciona, el citado túnel se erige como el más largo de América Latina, lo cual es un honor no solamente para Antioquia sino para Colombia. Otros pasos subterráneos viales que se recuerdan en esta zona del occidente colombiano son el túnel Fernando Gómez Martínez, que conecta los valles de Aburrá y del río Cauca, en el occidente de Antioquia. Igualmente, se destaca el túnel de Oriente, que une el Valle de Aburrá con la zona donde está el aeropuerto internacional José María Córdova.

No hay duda de que a través de estas magníficas obras se revelan el emprendimiento y la audacia de la ingeniería colombiana para domar esa topografía compleja y difícil que caracteriza esta zona de Colombia.

Jaime Orlando Martínez