Esta es una tarea de todos

Entiendo que hay muchas cosas por las que muchos colombianos nos sentimos inconformes, pero también tenemos muchos avances por los cuales debemos sentirnos satisfechos. Sugiero que los medios de comunicación hagan un esfuerzo por destacar los logros alcanzados en materia social en los últimos años, ejemplo: cubrimiento de la salud y en educación, incremento en la vivienda de interés social, subsidios, Familias en Acción, etc. A su vez, ayuden a hacer consciente a la población de que las mejoras sociales son responsabilidad de todos, porque todos somos sujetos de deberes y derechos.



María Ángela Ferro Osuna

Bogotá

Ser tolerantes

La protesta es un derecho universal que tenemos para expresar inconformidades; es necesario ejercer este derecho sin odio, siempre con respeto y cortesía hacia las personas que difieren de nuestra manera de pensar, sentir y actuar.



La tolerancia es una herramienta vital para lograr cambios, ya que estaremos reconociendo a los demás el derecho de expresar opiniones, creencias y diferencias; tolerancia es la convicción de que nadie posee la verdad ni la razón absolutas. Tenemos que escuchar, discutir y aceptar cuando la situación nos muestre que nuestro interlocutor tiene la razón. El expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica en una oportunidad expresó: “Hay que educar a la gente en el respeto mutuo y en tolerar lo que es diferente, cuidar ese tesoro que es convivir”. Si queremos un cambio social verdadero, tenemos que respetarnos los unos a los otros y estaremos dando un gran paso hacia una paz y convivencia verdadera.



Luis Daniel Barragán Peña

Una vergüenza

El proyecto de reforma de origen gubernamental que pretendía que los delitos sexuales contra los menores no puedan ser juzgados por una justicia especial sino por la ordinaria, para que no sean sujeto de beneficios en eventuales negociaciones y acuerdos de paz, y que atravesaba su sexto de ocho debates, se cayó porque varios ‘honorables’ senadores de la República se retiraron para impedir el quorum. ¡Qué vergüenza de Congreso y de legisladores! Los delincuentes sexuales de las organizaciones criminales pueden seguir tranquilos porque nada les pasará y podrán ser amnistiados y hasta premiados con curules en el Congreso. Qué pesar con nuestro querido país y con la gente buena, honrada y trabajadora, que son la mayoría.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

