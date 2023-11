Espacio para las motos

SEÑOR DIRECTOR:



En 2013, los autos eran 1’120.996 y las motos, 552.111; para 2022, los autos fueron 1’600.231 y las motos, 1’518.603. Pero para finales de 2023 el número de motos será superior al de autos. En accidentalidad los que más muertos aportan son los moteros. Por lo anterior hemos propuesto que después del espacio señalado para cruce peatonal, se dejen unos 40 metros para estacionar solo las motos. Esto lo vimos en España, donde hay muchas menos motos que en Colombia. Si recordamos que los moteros son los que aportan mayor número de muertos, se encuentra la razón de esta propuesta. La colocación preferencial de las motos permite su salida prioritaria y ganan respeto frente a los autos.

Como tienen un representante en el Consejo del Distrito Capital, esperamos que apoye esta propuesta, la cual ha de significar salvar más vidas.

Fidel Vanegas Cantor

Salvar el San Juan de Dios



SEÑOR DIRECTOR:



Ante la demanda de los españoles, ¿qué entidad distrital o nacional podrá salvar al Hospital San Juan de Dios, en cuyas instalaciones literalmente se salvaron la vida de cientos de miles de bogotanos, además de colombianos y extranjeros de afuera, durante el transcurso de la mal llamada Gripe Española, las pestes de viruela, sarampión y hasta la propia lepra que asolaron la Sabana de Bogotá? Lo mejor es reconstruir sus instalaciones dejándolas tal cómo están, pero con requerimientos antisísmicos para los colombianos y extranjeros que las requieran, ojalá en un futuro cercano. Cuál primero, bajo el cielo bogotano, ¿El Metro de Bogotá o la renovación moderna y total del Hospital San Juan de Dios, que es una reliquia patrimonial de la Nación?

Fernando Cortés Quintero

Ahuyentando la inversión



SEÑOR DIRECTOR:



‘Ojalá el presidente Petro se calme porque ahuyenta la inversión’, dice el exministro de hacienda y expresidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry en la entrevista con María Isabel Rueda (EL TIEMPO 20-11-23), en la que también considera con respecto a la regla fiscal que al presidente ‘se le corrió el champú’ y que si sigue con su necedad de romperla no nos volverán a comprar un bono. Advierte, además, sobre los riesgos de hacer negocios con Pdvsa. No solo está ahuyentando la inversión, sino también a muchos colombianos, mayoritariamente de excelentes competencias profesionales, a buscar un mejor futuro en otro país. Colombia no aguanta más inseguridad no solo ciudadana sino también jurídica. Urgen el restablecimiento del orden, la autoridad y la justicia, y la priorización de los intereses patrios.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Una buena decisión



SEÑOR DIRECTOR:



Excelente actuación la del Tribunal de Cundinamarca frente al gobierno exigiéndole dar respuesta en tres días a la crisis de los medicamentos.

Es un respiro ante semejante situación tan grave para la salud de los colombianos, y un punto a favor del Estado de Derecho que hace agua con esta administración en este y otros asuntos.

Juan Guillermo Durán Mantilla

Bogotá