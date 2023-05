Escuchar a los que saben

SEÑOR DIRECTOR:

​

Es una lástima que el ejercicio de la política y el servicio público en Colombia se vayan en dimes y diretes, en el corre ve y dile, en yo le mando a decir al de la oposición esto y lo de más allá. Los dirigentes pierden tiempo precioso ocupándose de trivialidades y superficialidades.

Jamás me explicaré por qué a los hombres públicos de Colombia –a la mayoría– los tienen sin cuidado los criterios y análisis de los hombres que han hecho empresas, cuando es allí precisamente donde descansan las expectativas de mayor progreso, tanto social como económico. Los tiene sin preocupación el tema de los genuinos diagnósticos y, de recibir con bizarría los análisis certeros de los que saben. Personas que han hecho la economía en todos sus sectores, que tiene y ha tenido empresarios de buen juicio y sensibilidad social.

La economía no se debe llenar de nubes negras. La administración pública no puede seguir en esa ruta tan ineficiente como desprestigiante, con tal cantidad de trinos de unos y otros. Envenenan el ambiente social, que tiene que ser de paz y cordialidad. La Constitución lo manda.

Rogelio Vallejo Obando

200 años del Museo Nacional



SEÑOR DIRECTOR:

​

El solista bailarín colombiano Fernando Montaño, del Royal Ballet de Londres, fue el anfitrión en la gala del Teatro Colón de Bogotá para celebrar los doscientos años del Museo Nacional de Colombia, uno de los más antiguos de América, que de panóptico pasó a ser museo, 1823-2023. Lo acompañaron la bailarina Diana Catalina Gómez y la Orquesta Sinfónica Nacional. También asistió la duquesa de York, Sarah Ferguson, quien siempre ha sido asidua al arte de la danza. Montaño ha realizado su carrera artística en Inglaterra, donde la difunta reina Isabel II siempre fue su gran admiradora, y presenciaba sus espectáculos.

Es un bálsamo para los que hemos visto danzar a Fernando Rodríguez Montaño, de 38 años, formado en el Ballet Nacional de Cuba; nacido en Buenaventura (Valle del Cauca).

Helena Manrique Romero

No legislar por legislar



SEÑOR DIRECTOR:

​

Crear leyes en el Congreso de la República bajo un interés meramente político y con poco rigor científico deja ver una obsesión personal por hacerse notar, y no un acto de responsabilidad con la sociedad, hacia nuestra economía y el Estado. Lo peor es que lo hacen desconociendo que somos un país improductivo comparativamente con otras naciones que trabajan menos horas, y que sin importar todas las licencias ya aprobadas, tanto individual como en pareja, ahora pretenden un par de congresistas incluir la llamada “licencia menstrual”, como si las demás no fueran suficientes. Hay más de una razón para no aprobarla: primero, que la menstruación puede llegar a ser incapacitante, pero no generalizada (no en todas las mujeres produce el mismo efecto).

Lo segundo es que para el tratamiento, el avance en los analgésicos contrarresta por completo esta teoría. Por último, la licencia automática o por ley elimina de tajo el concepto médico, que es en estos casos la voz autorizada para definir incapacidades, como hasta ahora se ha venido haciendo.

Wadid Arana D.