Es la hora de las exploraciones petroleras

SEÑOR DIRECTOR:

Un precio de más de cien dólares por barril de petróleo es una obligación para realizar más actividades exploratorias en un país como Colombia, donde hay tanta desigualdad social. La historia no le perdonaría a un gobierno que no aproveche este momento crucial para recaudar recursos. Hay necesidad de desarrollar la energía eólica y la energía solar, pero este esfuerzo no se hace sin dinero. El petróleo podría ser una de las fuentes para realizarlas.

En la cuenca del Pacífico hay muchos rezumaderos de petróleo, pero todavía no tenemos campos. Esta región no es para la inversión de compañías pequeñas, pues hasta ahora los resultados exploratorios han sido negativos, pero eso no quiere decir que no existan campos petrolíferos. Queda poco tiempo, pero hay que crear los incentivos pertinentes para que las grandes compañías se interesen.

Colombia posee grandes recursos de petróleo, pero hay que hacer un esfuerzo para convertirlos en reservas. Este esfuerzo debe hacerse ya.

Orlando Forero Esguerra

Profesor (P) de Geología, Universidad Nacional

Reconocer la labor de la Policía

SEÑOR DIRECTOR:

Si hay una institución en Colombia con resultados positivos y contundentes en cumplimiento de su misión es la Policía Nacional, con sus diferentes especialidades, compuesta por hombres y mujeres dispuestos y dispuestas a ofrendar sus vidas en defensa de la seguridad de los colombianos.



Esos resultados se ven en materia delincuencial, transnacional, narcotráfico, desmantelamiento de grupos armados al margen de la ley, disminución de delincuencia común, insurrección, neutralización de desmanes y revueltas sociales, control vial, defensa de menores y adolescentes; siempre presta, además, a apoyar a otras instituciones.



Pero, con todo ello, cualquier comisión creada por el Gobierno para que presente recomendaciones sobre seguridad, convivencia ciudadana, justicia, educación, cambio climático, Comisión de la Verdad, política carcelaria, entre otros asuntos, no encuentran otra institución en la cual recaiga el peso del estudio, concluyendo que la solución es presentar propuestas de transformación de la Policía, como si ella fuera la causa de todos los males de los colombianos.



Reconozcamos los logros de esta institución y respetemos su historia, legado, símbolos, tradición, doctrina y filosofía.

Álvaro Sandoval Gómez

Que al piloto le vaya bien

SEÑOR DIRECTOR:



En estas circunstancias y ante la incertidumbre y zozobra para todos, tanto para los que pensamos diferente como para los seguidores del nuevo Gobierno, lo mejor es aferrarnos a esa parábola o metáfora que dice que “cuando uno se sube a un avión, lo mejor es que al piloto le vaya bien, porque así a todos los pasajeros nos va bien”. Desde ese punto de vista, debe ser el deseo de todos los colombianos que todo salga lo mejor posible para beneficio de la gran mayoría y ojalá superar esos odios que tanto nos corroen. Que Dios nos proteja.

Gerardo Prada Ahumada