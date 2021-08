Es hora de legalizarla

SEÑOR DIRECTOR:

En Colombia nos hemos visto expuestos a la guerra por las drogas desde tiempo atrás. El país, no obstante tener potencial para el cultivo de marihuana, no logra la retribución económica que debería y, por el contrario, sí aporta muertos y violencia.

Por estas razones toma relevancia el proyecto para regular el uso adulto del cannabis, iniciativa que busca cambiar el enfoque de esta planta para dejar de verla como un problema y convertirla en una solución que pueda aportar a la economía. Regulando la marihuana para consumo recreativo, el Estado podría vigilar la producción y comercialización, quitándoles el negocio a los grupos criminales. Además, los campesinos cultivadores no serán perseguidos y, por el contrario, recibirán la paga que merecen, mejorando así su calidad de vida.



La venta de la marihuana le generaría un tributo al Estado, recursos que serían reinvertidos, entre otros frentes, para reforzar la salud.



La regulación de la marihuana es un problema moral, porque es bien sabido que sustancias legales como el licor y cigarrillo son los primeros causantes de enfermedades como el cáncer.

Johan Sebastián Triviño Salinas

Adiós a Mario Gareña

A un mes justo de cumplir 89 años, murió el cantautor barranquillero Mario Gareña. 25 de septiembre de 1932-25 de agosto de 2021, Utah (Estados Unidos). Jesús Arturo García Peña era su nombre de pila. Controvertido y brillante, autor de muchos éxitos musicales. Te dejo la ciudad sin mí, Viva el señor bambuco -entre tantos-, pero su icónico éxito, Yo me llamo cumbia, lo catapultó como uno de los más prolijos en su género.



Fue candidato presidencial en Colombia, con resultados obvios para un artista integral, funestos. Gracias, artista. Yo me llamo Mario Gareña y Yo me llamo cumbia. Adiós, vuela, vuela, vuela...nos dejas la ciudad sin ti.

Helena Manrique Romero

Ilusiones truncadas

A los colombianos que tuvimos que recorrer kilómetros para ir a una escuela rural nos dolió mucho que durante la pandemia miles de niños quedaran desconectados de sus profesores por falta de comunicación. Algunos se treparon a árboles o colinas para poder conectarse a clases. Por esto tuvimos también ‘montañas’ de Ilusiones con la creación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que pretendía solucionar este aislamiento de las comunidades educativas.



Pero ahora se denuncia el desvío de 70.000 millones de pesos que estaban destinados para este fundamental propósito... Escuchamos al Gobierno salir en defensa de la ministra de las TIC, pero también que Fiscalía y Procuraduría alistan decisiones por el contrato citado. La Procuradora dice que desde febrero comenzó a solicitarle información al Ministerio de las TIC sobre la ejecución del contrato cuestionado para conectar a 7.000 colegios rurales, similares al mío. Por esto se me encharcaron los ojos al ver caídas las ‘montañas’ de ilusiones que me hice para que los niños y niñas de hoy no padecieran lo que yo, en los confines olvidados de la patria.

Fidel Vanegas Cantor