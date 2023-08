Es falta de autoridad

SEÑOR DIRECTOR:



En artículo de EL TIEMPO (31/5/2023) se decía: Estas son las restricciones para ciclomotores, motociclos o moped en Bogotá, sobre la Res. 137609/23 adicional a la 160 del 2017, con las que esperábamos que se controlaran por fin estos vehículos adaptados a partir de bicicletas comunes con todos los riesgos que ello implica.

Con decepción comprobamos hoy que ni la Secretaría de Movilidad, ni el Ministerio de Transporte ni el Distrito han hecho nada para detener esta práctica ilegal que, además, ya contamina acústica y ambientalmente a la capital, y, al igual que las bicicletas, incumple las mínimas normas de tránsito y agreden al peatón en sus espacios vitales como son el andén y los puentes peatonales. Además, se mueven libremente por ciclorrutas y ciclovías.

Para no ahondar en la falta de autoridad para con todo tipo de carreta con motor de dos tiempos, patinetas eléctricas o bicitaxis. Si Bogotá, según The Financial Times tiene el peor tráfico del Planeta no es sólo por los autos, sino por la falta de autoridad, la informalidad, la falta de señalización y de una semaforización inteligente que se quedó en promesas. Soluciones realistas y prontas que los candidatos a la alcaldía deberían dejarnos conocer.

Mayo Monroy

Los candidatos y la inseguridad



SEÑOR DIRECTOR:

Nueve candidatos por la Alcaldía de Bogotá y ausencia total de mujeres. Todos muy parejos en los debates, sobresaliendo la lucha de egos, sin propuestas aterrizadas. Todos van a terminar con la inseguridad, el hambre, deficiencia en la salud y los consabidos trancones. No es de recibo premiar con un millón de pesos a los jóvenes para que dejen de asesinar por falta de empleo como lo dijo un candidato. Esto para muchos trabajadores honrados que devengan un salario mínimo es injusto, porque el mensaje es: matar sí paga.

Hay que generar educación y empleo. Por más incremento de uniformados la inseguridad, no solo en Bogotá sino en Colombia es cada vez peor. No es policial, es judicial por la falta de cárceles, pues en menos de 24 horas los ladrones quedan libres. El 29 de octubre a las urnas.

Helena Manrique Romero

La corrupción



SEÑOR DIRECTOR:



Siendo la corrupción la peor enfermedad de un país, debemos tener presente ciertos actos rutinarios considerados como ‘normales’, sin considerar el daño que le hacemos al Estado, a las empresas a las personas o a toda la sociedad.

Corrupción es también comprar votos, colarse en TransMilenio, recibir dinero a cambio de un trámite indebido, evadir impuestos, tráfico de influencias, soborno a policías o funcionarios del Estado, compra de productos robados o artículos de contrabando, sacar papelería de las empresas, mentir para recibir ayuda social, no denunciar actos ilegales ante las autoridades, no pagar a sus trabajadores legalmente, no expedir ni exigir facturas, fingir enfermedades en el trabajo, entre otros.

Para acabar con este flagelo hay que empezar a transmitir a nuestros familiares, hijos y amigos las buenas costumbres, para algún día alcanzar la vivencia de una vida honesta que favorezca a toda la comunidad.

Julio César Patiño Díaz