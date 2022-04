Es cuestión de justicia

SEÑOR DIRECTOR:

No es justo que los motociclistas de bien -que son la mayoría- tengan que pagar con la restricción del tránsito con parrillero por los atracos y crímenes que en esos vehículos se están cometiendo en la capital. Muchos de sus usuarios deben transportar a sus esposas, hijos, familiares o particulares dentro del rol cotidiano de sus actividades. No hay que castigar a todos los motociclistas, sino a los malhechores y contraventores.

Lo que hoy clama, no solo Bogotá, sino el país, es autoridad para hacer cumplir la ley y justicia para castigar severa y ejemplarmente a los delincuentes. Los hampones, criminales y corruptos ya no le temen ni mucho menos respetan la justicia. Saben que si los capturan, con cualquier leguleyada o por no considerarlos peligrosos para la sociedad quedarán libres para seguir delinquiendo. La reforma estructural y saneamiento de la justicia no dan más espera. Ojalá el próximo gobierno y el nuevo Congreso atiendan ese clamor nacional.

Luis Iván Perdomo Cerquera

El horror en Ucrania

SEÑOR DIRECTOR:

En referencia a su editorial ‘Bucha, punto de quiebre’ (05-04-2022), lo que hemos visto en Ucrania es el peor atropello de los derechos humanos. Es la violación, ante los ojos del mundo, al derecho internacional humanitario. Es una masacre. Pero causa indignación, que aún con los cadáveres en la calle y en las fosas comunes, Rusia diga, con pasmosa tranquilidad, que es un “montaje” de Ucrania.



El drama humanitario que ha causado Putin en este país y las consecuencias de la guerra, no son solo para Ucrania, sino para la misma Rusia y para el mundo. Habrá mayor escasez de alimentos y, por ende, más hambre, más pobreza, más atraso. Y todas las consecuencias sociales que dejan las guerras. ¿No se dará cuenta de ello Puntin? Tal vez no le importe. A él, le importa solo él. Ni siquiera su pueblo.

Angel María Aguilar

Por fin, autopista norte

SEÑOR DIRECTOR:

Con beneplácito se ha recibido la firma del Contrato por la Nación y el Distrito Capital, con la Concesión Accesos Norte 2, para llevar a cabo las ampliaciones en las 2 calzadas de la Autopista Norte y la construcción de la segunda calzada de la carrera séptima, desde la calle 193 hasta la calle 245, y viceversa, en límites con el Municipio de Chía.



Estas obras de infraestructura vial, de salida e ingreso por la parte Norte, han sido un gran anhelo para la ciudadanía de la capital y una inmensa necesidad para los habitantes que, por sus necesidades de trabajo de los municipios cercanos, tienen que trasladarse a diario a Bogotá. También para aquellas personas que los fines de semana le fascina salir a respirar un aire diferente de la Capital y, por supuesto, para quienes por diferentes motivos, se desplazan de los departamentos de Boyacá y Santanderes.

El sector de la Economía, la generación de empleos y los transportadores también se benfician porque el ahorro en tiempo en sus desplazamientos y combustible son considerables. Han sido muchos años de espera, con altibajos y falta de conciencia política que no permitían que se llevara a cabo estas importantes obras.

Álvaro Villamarín González