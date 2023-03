Enseñar en respeto y equidad

SEÑOR DIRECTOR:

El 8 de marzo es dedicado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Es un día que debe ser un llamado a la conciencia de que los derechos humanos son para todos y esto debe empezar desde la primera educación, para ir borrando ese viejo machismo que tanto daño ha hecho. Aquí hay feminicidios, desgraciadamente, todos los días. Eso es un horror. Pero también hay maltratos, menosprecios, humillaciones, por el solo hecho de ser una mujer. Y hay atropellos laborales.

El machismo es una antigua y triste cultura. Por eso se debe educar en igualdad desde los primeros años. Los profesores y los padres tienen mucho que enseñar, en especial en respeto y derechos. Muchas mujeres sufren hoy, en pleno siglo XXI, por dependencia económica, y se someten a caprichos y menosprecios. Se necesitan educación, equidad social, orientación y justicia. El Estado debe hacer campañas permanentes, enseñar los derechos y los caminos de denuncia ante cada agresión. No se olvide que defender los derechos de la mujer es defender también a la niñez.

Lucila González de M.

SEÑOR DIRECTOR:

Quiero dedicarles a todas nuestras mujeres en su día el lema de ONU Mujeres: ‘Por un mundo digital inclusivo: innovación y tecnología para la Igualdad de Género’, a los 112 años de la primera conmemoración de las Heroínas de la Fábrica de Camisetas de Chicago, en la que murieron 146 mujeres exigiendo mejores condiciones laborales. Ya han pasado 50 años del Año Internacional de la Mujer con la resolución 3010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A nuestras mujeres que trabajan mucho, no importa su profesión, todas son ejemplo de valentía, lucha, forjando sus vidas con sus familiares por el camino de la igualdad y el empoderamiento. Esta carta está dedicada con mucho cariño a ellas.

Édgar Alberto Sánchez Moreno

Otra reforma



SEÑOR DIRECTOR:

El Gobierno no parece interesado en que el Congreso delibere sobre otro tema que está pendiente. Me refiero a la posibilidad de impulsar la reforma integral del Congreso, mediante la reducción de su tamaño (tener un Estado tan grande no es la fórmula para crecer), la rebaja de los salarios de los congresistas, supresión de las nóminas paralelas y la racionalización del costo del Congreso, incluyendo las UTL. Por ninguna parte se ve que el Gobierno haga algo en esa dirección. Por el contrario, en el semestre pasado no apoyó ninguno de los proyectos para disminuir sus remuneraciones y sí elevó en un 7 % el sueldo de los congresistas, que llegó a treinta y cinco veces el salario mínimo legal de 2022.

David Guillermo Puyana Silva

Buenas noticias



SEÑOR DIRECTOR:

Las noticias alarmantes venden más. Sin embargo hay noticias buenas que refrescan, como la solidaridad del mundo con Ucrania, en el aniversario de la guerra. Se nos olvida también que el covid prácticamente desapareció. Se debe agradecer al gobierno anterior y las nuevas propuestas en salud de liberales, conservadores y ‘la U’, que seguramente enriquecerán el debate.

Juan Guillermo Durán Mantilla