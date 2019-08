Encuentro de viejas glorias desaprovechado

Señor Director:



En el marco del apoteósico y muy merecido homenaje que Zipaquirá le rindió a nuestro héroe Egan Bernal se encontraban, confundidos entre otros personajes, ocho viejas glorias de nuestro ciclismo: El ‘indomable Zipa’, Efraín Forero; Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, José Patrocinio Jiménez, Martín Emilio Cochise Rodríguez; Lucho Herrera, el Jardinerito; Fabio Enrique Parra, Oliverio Rincón y Mauricio Soler. Lástima la ausencia del único ganador de seis vueltas a Colombia, el Niño de Cucaita, Rafael Antonio Niño.

Más que justo reconocimiento, y, quizás, esta difícilmente repetible y maravillosa oportunidad habría servido para permitir que los grandes forjadores del ciclismo nacional -aprovechando tan trascendental evento- subieran a la tarima de Egan Bernal para ser conocidos por las nuevas generaciones y saludados por tantos seguidores de sus proezas.



Estoy seguro de que tan emocionante encuentro habría significado un galardón más para el campeón del Tour y gran regalo para los asistentes e incondicionales seguidores.



Rafael Eduardo Andrade Tovar

Bogotá

Señor Director:



La cátedra de historia hace mucha falta dentro del pénsum académico en escuelas y colegios. A partir de 1985, la historia del mundo y de Colombia no se escucha. Con la celebración del bicentenario se evidenció la falta de conocimiento con respecto a nuestros héroes. Para los centennials, Simón Bolívar es un barrio del sur de Bogotá; Francisco de Paula Santander, un departamento; José María Córdova y Atanasio Girardot, aeropuertos; Jorge Tadeo Lozano, una universidad bogotana, y los muiscas corresponden a un término inventado por Netflix para una serie que puede verse por TV mediante la suscripción por cable.



Fernando Cortés Quintero

Bogotá

Ministerios con poca plata

Señor Director:



Al repartir la torta presupuestal para 2020, encontramos sorpresas, inconformidades y preocupaciones en el proyecto que radicó el Gobierno ante el Congreso de la República. Particularmente, con la creación de los dos nuevos ministerios: Deporte y Recreación (553.000 millones de pesos) y Ciencia, Tecnología e Innovación (393.000 millones), porque las cifras presentadas no son coherentes con las necesidades y expectativas. Es mínima la cantidad presupuestada para el deporte, y así se está condenando a muchos potenciales deportistas a seguir vendiendo empanadas y haciendo rifas y otras actividades si quieren representarnos en el exterior.



Ni qué decir de la ciencia e investigación, en la que los recursos asignados no permitirán que el ministerio despegue con verdadera proyección y como alternativa de solución a tantas dificultades y limitaciones que afrontamos, como el tratamiento y control de enfermedades y plagas, la producción de medicamentos, estrategias para la preservación del medioambiente, investigación y desarrollo en general.



Gerardo Dussán D.

Bogotá

