Encapuchados de la U.

Lamentable la muerte del estudiante en Medellín, quien, encapuchado, arrojaba papas bomba para impedir el paso de un motociclista y resbaló ocasionando que explotara el arsenal que portaba. Años atrás había ocurrido algo similar en Cali. La desafortunada conclusión es que sí hay estudiantes universitarios, ojalá no muchos, involucrados en la elaboración y ataques con papas bomba.

Los dirigentes estudiantiles, que se han mostrado tan activos, deberían esforzarse en criticar abiertamente estas anárquicas y peligrosas prácticas. Igual por parte de las autoridades, que deberían llegar hasta el fondo en sus investigaciones. Siempre estará flotando una inquietud: ¿por qué en las universidades se arman estos artefactos sin que se descubra quiénes son los responsables? ¿Quién financia los explosivos y demás insumos que requiere la producción de las papas bomba?



Alberto Medina

Una noticia positiva

En medio de las manifestaciones de inconformidad y la incertidumbre en el rumbo del país, celebramos la reciente creación del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación como una luz de esperanza que se proyecta en el devenir de nuestra querida Colombia. En el ambiente académico, científico y productivo se esperaba con vehemencia este ministerio, confiados en que será la redención que finalmente nos lleve a la solución de muchas dificultades y limitaciones. El Ministerio de la Ciencia debe convertirse en el más importante, desde donde se generen oportunidades de apropiación social del conocimiento, innovaciones y desarrollo de talentos, orientado hacia la salud, la productividad y la conservación del medioambiente.



Gerardo Dussán D.

Redondean el pasaje

Hasta ahora no he podido comprender por qué el Ministerio de Transporte, cuando autoriza el alza del pasaje de los buses de transporte público, incrementa los precios del pasaje de 1.600 pesos, por ejemplo, o de 1.700, a 1.650 o a 1.750 pesos, respectivamente. La gran mayoría de conductores no devuelven las vueltas completas. Si yo pago mi pasaje con un billete de 2.000 pesos, solo me devuelven 200 pesos. Cuando en realidad me deberían devolver 250 pesos. ¿Por qué? Nos están ‘tumbando’ 50 pesos. A veces pago mi pasaje con un billete de 2.000, más los 750 pesos, y me miran como a un bicho raro. Uno de ellos me dijo: “Guárdese las monedas”, y me las devolvió, pero, a la vez, me regresó 200 pesos. O sea, siempre me ‘tumbó’. Si yo le pago mi pasaje completo, ¿por qué no me devuelve mi cambio completo?



Óscar Realpe Quintero

