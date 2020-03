Señor Director:



Ir a un hospital por ayuda o visita se convierte en una experiencia traumática, ‘nos hace ver la realidad de la vida’. Lo primero que encontré fueron ambulancias que descargaban pacientes en ‘urgencias’, filas de personas tratando de ingresar –no es fácil el ingreso si solo se tiene EPS–, pasillos llenos de pacientes alineados en ambos lados contra la pared, creando un camino estrecho en la mitad. Una señora temblaba violenta e incontrolablemente, hombres y mujeres estaban en sillas de ruedas. Todos ellos tuvieron sueños, proyectos, ilusiones, hijos(as), esposos(as), lucharon para conseguir lo deseado. Hoy, su única ilusión es recuperar la salud, pues sin ella no hay sueños ni proyectos.

Interiormente se siente un miedo, un vacío que únicamente lo llenaremos de nuevo cuando recuperemos la salud. ¿Para qué tanta ambición? Algún día, la mayoría estaremos haciendo la fila enfrente de un aviso en letras rojas: ‘Urgencias’.Luis Daniel Barragán Peña

Responsabilidad de los ‘influencers’

Señor Director:



Las personas que mueven los ideales de muchos en el país son los ‘youtubers’ o ‘influencers’. Mueven a miles e incluso a millones de personas. Estos personajes han logrado un gran espacio en la opinión pública y ocupan un rol que cada vez parece tomar mayor importancia y protagonismo.



Estas personas tienen la responsabilidad de generar un contenido que influya de manera positiva, que genere una opinión crítica, en cierto modo, y llegue a impulsar acciones benéficas en el país. No se pueden quedar solamente en videos de risa o moda mientras ignoran la realidad nacional y los problemas que vivimos día a día. Estos generadores de contenido pueden incentivar a muchas personas a tomar acciones en pro de la sociedad.Santiago Andrés Venera

Prevenir tragedias

Señor Director:



Impresiona que, apenas pasado el verano, en algunas regiones ya se están presentando las tragedias por el invierno. En estos casos hay hechos de tragedia, de dolor y de alegría. En Bucaramanga, esta semana, una creciente mató a dos personas. Y fue emocionante el rescate de un niño de dos meses, después de pasar 6 horas en el lodo. Todo indica que no nos preparamos bien. En las ciudades falta cultura ciudadana; la gente tira a la calle las basuras, las cuales tapan las alcantarillas. Toca hacer cumplir el Código de Policía, y las alertas tempranas deben funcionar para evitar tragedias. Los alcaldes municipales deben hacer campañas. Se trata de salvar vidas.Carmen Rosa Novoa

