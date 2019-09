En peligro las vidas y la democracia / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero a su editorial ‘Mafias al acecho’ (03-9-2019), sobre el vil asesinato de Karina García y cinco personas más, entre ellas la madre de esta, en Suárez, Cauca. Es increíble no solo ese ataque despiadado, sino la sevicia al incendiar el carro. Eso significa odio máximo, criminalidad sin límite; significa que la política se ha degradado al máximo, pues García era candidata a la alcaldía del municipio; que por encima de la vida están los intereses. No se sabe quién los asesinó, pero este es un cruel indicador de lo que se viene en la campaña política. La noticia de que luego de la inscripción de candidatos han matado a uno por semana tiene que preocupar al Gobierno. Es difícil protegerlos a todos, pero se deben mirar los casos más claros, más sensibles, para actuar con mayor protección. Porque están de por medio vidas valiosas, pero también la democracia, pues las mafias están al acecho.

José Francisco Piñeres

Mientras no corrijamos nuestro actuar, mientras nuestras palabras no llamen al entendimiento del otro y a la reconciliación entre contrarios, nuestro país nunca saldrá de esta espiral de violencia. Lo sucedido con el vil asesinato de la candidata del Cauca es prueba de ello. Comencemos al menos por nosotros, respetemos al que no piensa igual, respetemos la diferencia, hagamos una discusión dialéctica respetuosa. Con ello habremos sembrado una pequeña semilla para el resurgir de la paz total que tanto anhelamos.

Elkin F. Becerra M.

Anarquía

La Administración Distrital y sus autoridades, de una parte, han hecho cosas muy importantes: parques, colegios, hospitales, vías, avenidas, etc. Cuyo impacto es muy localizado, pero, de otra –lo que afecta a millones de residentes–, aparentemente les quedó grande, como los centenares de miles de colados en el transporte público. Eso es muy indignante, porque pareciera que esa fuera la generalidad: los bicitaxistas con motor de gasolina compitiendo con los demás vehículos, y -lo más grave- de noche, sin ninguna luz o algo que permita verlos. Además, el personal de Rappi va por los puentes peatonales a toda velocidad, sin importarles los que vamos a pie. Y a esto ahora se le suman las patinetas eléctricas. Para completar el panorama, tenemos la inseguridad, que nos tiene a todos atemorizados; no sabe uno qué hacer. Por favor, necesitamos autoridad, alguien que controle toda esta anarquía.

Gerardo Prada Ahumada

Un lector dominical

Desde hacía tiempo estaba por felicitarlos por el diseño o formato del periódico, particularmente el del domingo, el cual leo desde hace muchos años; ese día me dedico a revisar minuciosamente cada una de sus páginas, desde el inicio de este. Las informaciones –Opinión, Internacional, Economía, A fondo, Estilo, etc.– son maravillosas, de mucho interés y conocimientos como lectura rápida. Sumadas a su sección editorial y las personas que en ella escriben, como el doctor Germán Vargas Lleras y María Isabel Rueda, aunque desde hace varios domingos no aparece la columna del economista Moisés Naím.

Luis Emilio Cervantes Parra, M. Sc.