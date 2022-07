En la vía correcta

SEÑOR DIRECTOR:

EL TIEMPO (4-7-2022) destaca la buena noticia de la importante reducción del consumo de bolsas plásticas, que alcanza un 70 % en el último lustro. Es un buen comienzo, que, sumado a la prohibición de plástico de un solo uso, al correcto manejo de los residuos y al necesario fomento de una cultura ambientalista, nos debe llevar a un tratamiento más amigable hacia la naturaleza.

Se debe inculcar en los niños el deber de amar, cuidar y respetar la creación, porque de ellos dependen nuestro bienestar y supervivencia. Es urgente, entonces, que el presidente de la República sancione la Ley 213 de 2021, que prohíbe la comercialización y distribución de estos materiales.



Debemos implementar una política permanente de prohibición, impuestos y reciclaje, para que las nuevas generaciones hereden un país ecosostenible.

Campo Elías Ardila Cardozo

Apostar por el deporte

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto a su editorial ‘Hegemonía bolivariana’ (6-7-2022), son de aplaudir estos triunfos de Colombia. Yo no sé en qué nivel estemos con respecto a otros países y los europeos, digamos, pero vi unas competencias emocionantes. Una de ellas, la final de voleibol entre la República Dominicana y Colombia, en la que nuestro país consiguió el oro. Fue un partido emocionante punto a punto. Se siente orgullo de nuestras deportistas, que juegan con talento y pasión. Lástima el lunar de que algunos escenarios no estuvieron terminados, pero deben seguir los trabajos. La apuesta por el deporte es una de las mejores inversiones que hacen los Estados. De eso no hay duda. Se necesitan coliseos, velódromos, vías seguras para el ciclismo, piscinas olímpicas, entre otras obras.

José Francisco Piñeres

Pensionados como consultores

SEÑOR DIRECTOR:

Una semana después del reconocimiento al nuevo mandatario e iniciado ya el proceso de empalme, es el momento de contribuir a la reconstrucción del país, mediante la creación de nuevas empresas y de nuevos puestos de trabajo, y por ello considero que Colombia podría convertir el envejecimiento irreversible en algo positivo llamado ‘Servicio activo a jubilados’, que “saben más por viejos que por sabios”. A través de este programa aportarían su experiencia en las áreas de manufactura, servicios y exportaciones. Ellos pueden ser consultores (tutores gerenciales) de las nuevas ideas de negocio, a un costo relativamente bajo. Así se pude competir mejor en el exterior.

EL TIEMPO podría abrir un concurso para premiar las mejores ideas de negocio que pudieran necesitar de esa tutoría.

David Guillermo Puyana Silva

Terminal con goteras

SEÑOR DIRECTOR:

Siendo Bogotá la capital del país, cuesta creer que, con tantos recursos que recibe la Alcaldía, el terminal de transporte de El Salitre se inunde como lo hace cada vez que cae un aguacero. Por ser una escena que se repite siempre que llega el invierno, no deja de sorprender ver a un pequeño ejército de trabajadores tratando de secar lo que el techo no puede contener. Si se quiere hablar de desidia, la terminal de transporte de Bogotá es un ejemplo.

Wadid Arana D.