En el uniforme no está el cambio

Lo que están presentando con el cambio de uniforme de la Policía Nacional, a mi manera de ver, es un distractor para que la ciudadanía asimile que no hay un gasto superior e innecesario. Nos afirman que la producción de los uniformes se reduce en un 6 por ciento. Para cualquiera que vea el nuevo uniforme, este tiene mayor costo que el actual, con todos los aditamentos, insignias, rótulos, códigos y cámaras que les ponen. ¿Dotar de una cámara a cada uniformado cuánto cuesta? ¿Quién se beneficia con el cambio? ¿Será que la mentalidad del policía y la del ciudadano cambiarán al ver al mismo policía vestido de verde oliva, ahora de azul?

Los policías tienen mayores prioridades de cambio, como el servicio de salud. Esta sí debe tener un cambio significativo. Una consulta con un especialista se demora de tres a cuatro meses. Los sueldos no representan la dedicación, estudio y preparación que requiere un policía, estos no justifican su disponibilidad de 24 horas. Los recursos destinados para esa exigencia deben ser dirigidos al bienestar integral del policía, que lleva años reclamando por unos derechos, como un salario justo, que a otros sectores sí se los han dado por su beligerancia. La nobleza del policía hace que no sea escuchado. Los gobernantes deben ser consecuentes y por fin diseñar políticas de Estado que le den al policía el estatus que merece.

Álvaro Sandoval Gómez

Triunfo en Tokio

Es emocionante ver triunfar a un colombiano sencillo que se ha superado con coraje. Me refiero al pesista Luis Javier Mosquera, que ha tenido muchos vientos en contra en su vida, pero él siguió el camino de su pasión: las pesas. Obtener la medalla de plata en Tokio le costó sacrificios, pero así la gloria es más valiosa, sabe mejor. Y tiene que ser ejemplo para muchos.



Gracias, porque nos revive el orgullo y nos hace ver con otros ojos que los que nos miran desde el exterior. Y esto demuestra la importancia de que el país apoye el deporte, que es una ventana de esperanza para miles de jóvenes, que muchas veces en su incertidumbre se equivocan de camino.

Lucila González de M.

La nueva reforma tributaria

El Director de Fedesarollo, Luis Fernando Mejía, hizo en una columna dominical en EL TIEMPO un importante análisis en el que resalta el hecho de que el país y el Congreso deben reconocer los esfuerzos del Gobierno por presentar un proyecto de reforma tributaria, a pesar de que puede mejorarse en algunos puntos expuestos por el gremio.



Considero que, sin ruidos estériles, el ministro Restrepo en tono asertivo logró, con pragmatismo y el valioso concurso empresarial, exaltar el hecho de que la iniciativa busca enfrentar la difícil situación financiera sin afectar a la clase media ni a los sectores vulnerables. Habrá austeridad en los gastos oficiales, recursos para subsidios, matrícula cero para setecientos mil estudiantes pobres en instituciones públicas y reducción del desempleo, entre otros temas, sin cargas negativas que susciten el descontento social en el nuevo orden tributario.

Miguel Durán Ordóñez

