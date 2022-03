En defensa de los niños

SEÑOR DIRECTOR:

No he podido superar el dolor y la tristeza por la muerte de los dos niños en Ciudad Bolívar. Seres que comienzan sus vidas, inocentes, ajenos a la guerra, a las ambiciones, a la torpeza de una persona que a su vez es utilizada, seguramente, para cometer semejante atentado. Y no son ellos solos, aquí los niños están siendo atropellados, sufren de desnutrición y abusos de todo tipo. Es urgente dar con el paradero de quien puso el maletín bomba contra el CAI en el sur de la ciudad y saber quién está detrás de estos atentados. Me alegra que los gobiernos nacional y distrital se unan en esta tarea, en la que debemos ayudar todos. Es lo que corresponde.

¿Y qué pensar, Dios santo, de los crímenes que comete Rusia en Ucrania, donde han muerto decenas de infantes? Lo que uno ve allí no tiene nombre ni justificación. Estamos, como lo escribió alguien, en un momento muy triste para la humanidad.

Carmen Rosa Novoa

Señalización en calles y carreteras

SEÑOR DIRECTOR:

Para que el país recupere todo el potencial turístico internacional que tiene es necesario que se adelante un programa de señalización en carreteras y calles. Aun para los colombianos es difícil movilizarse por el país. Es indispensable que en cada bifurcación o cruce de las carreteras se señalen claramente los destinos, pues a veces se toma la ruta equivocada porque no hay a quién preguntarle. En las ciudades y los pueblos se debe indicar muy bien la ruta que deben seguir los que no deseen detenerse en el lugar. Así mismo, en Bogotá también sería de mucha utilidad para la orientación de los forasteros que en los puentes vehiculares que atraviesan las avenidas se señalara en sus barandas con letras grandes: ‘Puente calle X’.

Gustavo Hernández Boada

Medidas en la ciclovía

SEÑOR DIRECTOR:

Por un derecho ciudadano, el IDRD permite ahora que, en la ciclovía dominical, los ciclistas desciendan raudos por los puentes vehiculares, al sustraer su obligación de cruzarlos caminando. Aceptaríamos tal decisión si se instalaran policías o maletines removibles para reducir el peligro de tal práctica para los mismos ciclistas, peatones y demás usuarios, como debiera ser. Pero no. En contraste, el IDRD no atiende peticiones como la reinstalación de baños portátiles; el control de ‘ciclomotores’, motocicletas, patinetas eléctricas, bicitaxis y domiciliarios; a la proliferación de talleres espontáneos, artistas callejeros con ruidosos sistemas de sonido y al incesante perifoneo comercial formal e informal. Adicional al necesario ejercicio de la autoridad y sanciones policivas. Sí a la ciclovía... la cicloanarquía ni es vida ni es la vía.

Mayo Monroy

Festival Estéreo Pícnic

SEÑOR DIRECTOR:

Después de que lo sucedido con el Jamming Festival en semanas anteriores afectó la imagen de Colombia y de los eventos en el país, el Estéreo Pícnic brilló por su organización y cumplimiento. Es bueno que estos eventos dejen en alto el nombre del país para que más artistas y empresarios quieran invertir en espectáculos de alto nivel.

Fernando Ayala