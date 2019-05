Elecciones y economías ilegales

Señor Director:



Recibimos información cotidiana sobre la desaparición de cientos de miles de armas de Venezuela y sobre las aspiraciones del Eln, de desertores de las Farc y de bandas criminales de tomarse el control político nombrando alcaldes, concejales o diputados en zonas donde las regalías son enormes, la minería ilegal es superrentable o la extorsión, muy llamativa para exigir grandes cantidades de dinero a empresas a costa de que puedan operar o, simplemente, para tener el gobierno municipal en los corredores del contrabando y la droga.

La Registraduría debe tener delegados de total pulcritud y transparencia en todo el territorio nacional, y estos tienen que transmitir a diferentes instituciones del Gobierno sobre movimientos atípicos de cedulación, trasteo de votantes entre diferentes municipios, en especial donde se tiene conocimiento de influencia de estos grupos insurgentes.



Francisco Javier Cajiao G.

Bogotá

Comparendos por doquier

Sin existir señal de ‘Prohibido parquear’, están imponiendo comparendos de 414.000 pesos a quienes se estacionen en la secundaria carrera 19B con calle 165 del barrio Toberín, que permanece desocupada, poco transitada y apartada de las vías de mayor tráfico del sector. En las oficinas de Tránsito de la Autonorte con calle 106 (Ciatran S.A.S.) justifican tales sanciones porque, en el último POT propuesto por la Alcaldía, dizque todas las calles de Bogotá conforman su espacio público y, por consiguiente, no se pueden ocupar con vehículos, así sea por pocos minutos. Como esta supuesta prohibición no aparece en el Código Nacional de Tránsito, urge un pronunciamiento público de la Secretaría de Movilidad sobre el particular, para evitar posibles abusos y el pago de onerosas sanciones, con los consiguientes trámites, largas filas y considerable tiempo en cursos en estas gestiones por los incautos conductores.



Nelson Escobar Escárraga

Las mujeres en Filbo

La edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá ya pasó a la historia. País invitado: Colombia. Por su bicentenario de independencia, 1819-2019. La verdadera independencia en la literatura femenina quedó plasmada este año del bicentenario. Exitosa participación femenina. El cincuenta por ciento son mujeres escritoras de Colombia y diferentes países. Las mujeres presentes, como conferencistas, poetisas, cuentistas, maestras, literatas, músicas, pintoras y, en general, artistas en diferentes disciplinas. Antiguamente las mujeres publicaban bajo seudónimo porque eran consideradas seres menores, catalogadas de brujas. Era únicamente oficio de hombres. El libro físico no morirá. Por ahora sigue siendo el rey y la literatura, la reina.



Helena Manrique Romero

Otros temas vitales

Qué desgaste el de las objeciones a la JEP. El costo político en tiempo, en mayor polarización es grande. Lo que no se entiende es que siguen buscando esguinces. Por favor, hay temas vitales como la seguridad… Los líderes sociales siguen siendo asesinados.



Carmen Rosa Novoa

