El virus no se da puente

SEÑOR DIRECTOR:



Yo creo que los puentes son muy importantes para un descanso, para respirar un poco, para disfrutar nuestra naturaleza, o lo que de ella queda, especialmente cuando llevábamos tan largo tiempo encerrados. La salida y el retorno a las grandes ciudades indican que la gente quiere y necesita un poco de distracción. Y esto sirve, más que nunca, para la reactivación económica, en especial para el sector del turismo.

Ahora, quienes viajaron y se relajaron deben tomar todas las medidas de bioseguridad, en las casas, trabajos y el transporte. No se quiten el tapabocas y guarden distanciamiento, pues el virus no se ha ido y este sí, desafortunadamente, no descansa. Es verdad que ya hay un gran número de colombianos vacunados, pero muchos otros no lo están y no nos podemos descuidar. Ya se habla de un nuevo pico.



Así que cuidarnos con responsabilidad entre todos es urgente. Esta es la clave para salvar vidas.

Carmen Rosa Novoa

El precio de los insumos

SEÑOR DIRECTOR:



El TIEMPO, en su editorial del jueves anterior, nos ilustró sobre el tema económico que afecta a todos los residentes en Colombia y concluye sobre la importancia de no descuidar la inflación. En los hogares colombianos la inflación se refleja en el alza constante y discriminada de los artículos y productos de la canasta familiar. Uno de los ejemplos recientes es el aumento de precios en las panaderías debido, en forma primordial, al alza de los insumos para producir este alimento.



De igual forma, Fedegán, la entidad gremial de los ganaderos en el país, sostuvo que el incremento del precio de la carne durante el presente año se debe al alza de los insumos y las consecuencias del paro.



Entonces, el Gobierno debe regular los precios de insumos en general. Sin duda, esta medida contribuirá a mejorar la economía familiar de todo en este país. Si no, continuarán las alzas constantes y discriminadas en la canasta.

Jorge Giraldo Acevedo

El Festival Vallenato

SEÑOR DIRECTOR:

Fueron muchos los turistas que llegaron el fin de semana feriado a Valledupar, la capital mundial del vallenato, a celebrar el 54.° Festival de la Leyenda Vallenata. Con música de acordeón, desde luego, colorido y parrandas se vio deslumbrada la ciudad.

Para los emprendedores, que poco a poco han ido reactivando sus negocios, este escenario fue perfecto. Se veían personas comprando cosas típicas en las calles, como mochilas, sombreros, artesanías y comidas típicas en las esquinas de la ciudad.

El folclor vallenato, que se vio opacado en el 2020 por el coronavirus y con el cambio de fecha tradicional, este año volvió. Se demostró una organización impecable, con las normas de bioseguridad presentes en todos los eventos.



Se espera que el otro año este festival, que celebra la edición 55, así como todas las fiestas colombianas vuelvan a sus fechas tradicionales, con el máximo cuidado y responsabilidad de toda la ciudadanía, demostrándole al mundo que sí es posible regresar a la normalidad.

Michelle Morón Araújo