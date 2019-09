Señor Director:



‘Iván Márquez’ y el combo de guerrilleros que lo siguen están muy equivocados si creen que con las armas logran algún cambio en favor del pueblo. Y que les vamos a creer que eso es lo que pretenden. Así han dicho los del Eln, y solo han causado daño a este país y sus gentes. Todos ellos solo son un grupo armado al margen de la ley, dedicados a las economías ilegales, llámense narcotráfico, minería ilegal o extorsiones. Así tienen que ser tratados por el Estado y por las Fuerzas Armadas de nuestro país. Lástima que Maduro les dé protección... Pero eso ya lo sabíamos.



Ángel María Aguilar

* * * *



Señor Director:



Colombia debe seguir adelante con el proceso de desarme de quienes quieren incumplir su palabra de retirarse de la violencia. Afortunadamente es una minoría respecto a los que sí cumplen la palabra empeñada. El artículo 95 de la Constitución hay que hacerlo respetar por toda la institucionalidad. El video de ‘Márquez’ es la muestra fehaciente de unos seres humanos muy equivocados que están malbaratando sus propias vidas. “Ya no hay duda de quiénes definitivamente no le apostaron a la paz: su suerte está echada, y es positivo, en medio de todo, saber que están lejos de ser una mayoría”, como bien lo expresó e editorial de EL TIEMPO (29-8-2019). A esta linda tierra vinimos a sembrar la paz y la concordia entre los hombres.



Rogelio Vallejo Obando

Vencimiento de términos

Señor Director:



No se entiende por qué los legisladores se enredan en cosas tan simples. En lugar de ponerse a analizar si las actuaciones de la defensas fueron dilatorias o no, lo que debería hacerse es reducir el tiempo de vencimiento a la mitad y tener en cuenta solo el tiempo transcurrido en las actuaciones de la fiscalía y del juez, así como funcionan los relojes del ajedrez. Pues mientras una parte tiene afán, la otra está interesada en demorar el proceso hasta el vencimiento. Por lo tanto, no se pueden medir los tiempos por igual. Queda en manos de la defensa cuánto tiempo quiere mantener a su defendido en la cárcel.



José Darío Álvarez

Embudos en la autopista

Señor Director:



Todos los habitantes de Bogotá residenciados en el norte de la ciudad presenciamos la construcción de dos embudos artificiales construidos por la alcaldía anterior, poco antes de finalizar, ubicados en la ‘autopista’ entre las calles 142 y Toberín. Son tan chambones que a la actual administración le tocó poner unas barreras plásticas para evitar que los carros se estrellaran contra los antitécnicos andenes, pero esperamos cuatro años para que esto se corrigiera y no fue posible. ¡Qué decepción!



Mario García Arango

